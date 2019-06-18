【有種責任】驚無咗投票資格？　一分鐘即check你仲係咪選民！

投票是公民責任，選出能代表自己發聲的議員，是每位市民的權益。2019年選民登記將於7月2日截止，而區議會選舉於11月24日舉行，2020年亦將舉行立法會換屆選舉，不過要投票先要具有選民資格，想知自己還是否選民，即花一分鐘check一check！

區議會及立法會選舉將至，如市民想其時把票投給心儀候選人，就要把握機會登記及確認自己的投票資格。（資料圖片）

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市民可透過「選民資料網上查閱系統」以確認自己的選民身分，進入系統後，第一步選擇「個人選民」，然後輸入個人資料如香港身分證號碼、英文全名、中文全名、中文姓名電碼，下一步便需從選項中回答登記資料，包括住址大廈名稱及住址單位號碼，市民需留意如連續3次未能就問題提供正確答案，系統會停止處理查詢。另外，如發現以上選項沒有現居住址資料，應盡快通知選舉事務處更新。

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如選民資格沒有被取消，成功核對個人資料後，便能查閱自己所屬的立法會選區、區域、區議會選區、功能界別等。

選民登記懶人包，記住7月2日截止登記↓↓↓↓

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如還未登記做選民，只要是年滿18歲的香港永久性居民，及通常在港居住，便可在今年7月2日或之前登記做選民，可透過選舉事務處網站在網上登記，只需準備住址證明文件，幾分鐘就可填好選民登記表格，即「地方選區選民新登記申請表」（REO-1）。選民登記表格除可直接在選舉事務處網站下載，或到各區民政事務處、公共屋邨辦事處或選舉事務處索取。