乘客落車唔撳鐘　台司機車門「貼滿符咒」笑爆網民：怨念超重

若論公車司機上班時最討厭的事情，除了想上車不舉手外，大概也只有下車不按鈴、過站拚命吵可以一爭高下了。有網友目擊，某公車司機不知道是不是被下車不按鈴的乘客逼到快發瘋，竟在車門邊貼了滿滿標語，讓網友笑噴：「怨念到底有多重？」

圖片來源：爆笑公社

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看上去腦中簡直滿滿回音

叫你下車要按鈴是聽不懂哦？？

叫你下車要按鈴是聽不懂哦？？

叫你下車要按鈴是聽不懂哦？？

「他應該被投訴到怕了」、「司機一定是被文盲投訴到火大了」、「司機被惹毛了」、「沒辦法，奧客（惡劣的顧客）太多」、「被激到了」、「司機一天遇太多三寶快氣死」、

司機一口氣貼了這麼多…超像符咒欸～

「平安符的概念」、「司機道士嗎？好像在鎮煞，笑死」、「好像在貼符咒」、「不然司機要通靈了」、「可能下次會寫：司機不會觀落陰」、「澳客退散」、「應徵司機最基本的不是都要會心電感應？」

奧客真的太多，大家都當過見證人

「因為有很多人下車不按鈴……只講給螞蟻聽，過站又會亂叫」、「可以理解…親眼看過沒按鈴又怪司機不停車的，很想巴下去。」、「真的！有遇過沒按鈴卻說司機聽到他過卡的聲音應該就知道他要下車，司機開車還要顧有沒有過卡聲」、「就是有那些白目的到站了才按鈴，然後靠腰司機過站不停」、「下車不按鈴的、這下子你可沒有理由再說不知道了」、「很常自以為司機可以讀心術的，過站才說要下車，還有都快過站才按，說司機怎麼開過頭，太多…」、「我還遇過拉窗簾線說那是下車鈴的，超傻眼的」

圖片來源：聯合報系

雖然司機只差沒把地板也貼上警語，但也有人不看好這舉動…

「貼再多還是會有目小（看不清楚）的啦」、「沒用啦！還是有人不按，跟你說，司機我要下車呀！」、「雖然提醒提醒再提醒，可是白目的乘客，還是佔大多數」、「貼再多，看不到的還是看不到，就跟想裝死的叫不醒一樣」、「有人就是貼到他臉上也看不到」

網友紛紛幫司機QQ（意謂同情司機），笑說如果滿滿符咒還是達不到效果，可能「司機那邊會多一個按鈕，按下去會有『按鈴啦，×』的聲音」各位～為了你我搭車的安全，請務必讓司機保持心平氣和，搭車招手、下車按鈴、不飲食，懂～？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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