【推畀人】重溫經典職場卸膊操　「真係唔覺我錯囉」係咪好熟？

有人的地方就有政治，在職場就難避「卸膊」的刀光劍影。不少網民指香港近日「球來球往」，笑言正值「卸得甩就卸」的社會氣氛，即時想起早年《小人國4》舞台劇的經典一幕－〈職場卸膊操〉，當年金句如「我真係唔覺得我錯囉」、「呢單嘢唔係我跟開」、「你諗下你適唔適合呢份工」等再度被翻炒，事隔數年今日再看，還是一樣令人「夭心夭肺」。

職場卸膊操是舞台劇《小人國4》的其中一節，相信不少上班一族都有認識。（Youtube截圖）

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2013年由W創作社主辦、風車草劇團協辦於葵青劇院公演的《小人國4》舞台劇，主要講述辦工室員工於日常工作的時候，一旦「有鑊要揹」，要怎樣說話才可以將責任甩走，成功卸膊，全身而退，當年吸引不少網民關注，其中的〈職場卸膊操〉堪稱經典，被大讚反映出不少打工仔心聲。

當年演員說出「卸膊名句」的時候，會配上不同手腳動作，令打工仔們甚有共鳴，會心微笑，人人跟住學，一度在網上爆紅。

職場卸膊操曾經提到，如果最後問題解決不了，就可以說一句「你老X你食自己啦！」。（YouTube截圖）

低層：

我都係照你意思去做

上一手同事都係咁講

我真係唔覺得我錯囉

中層：

呢單嘢唔係我跟

你咁樣我好難做㗎喎

我唔想被人話我越權囉

近日香港人目擊不少妙傳，相信大家都會覺得難以置信。（《少林足球》劇照）

高層：

今次我真係愛莫能助

我冇印象我有咁講過

你諗下你適唔適合呢份工

全世界：

你老X你食自己啦！