【男人最痛】瞓教時候小心睪丸扭轉！　盡早求醫免後悔一生

睪丸扭轉（Testicular Torsion），俗稱「扭蛋」，經常在睡眠中發生，是急症。如果睪丸扭轉後，6小時之內不及時處理，會導致睪丸壞死，要進行睪丸切除。

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睪丸具有分泌雄性激素和精子製造的功能，如果因為睪丸扭轉切除睪丸，對男人來說真是損失巨大。

瘦的男生容易發生睪丸扭轉

睪丸通過睪丸系膜與陰囊相連，由睪丸系膜將睪丸固定於陰囊。在陰囊內，睪丸的位置並不是「固定」的。每側睪丸只有一條精索「吊」着，如果睪丸與精索的活動度很大，就容易發生扭轉。

青年男性，身型瘦長，精索往往比較長，睪丸容易和精索糾纏發生扭轉。扭轉的幅度以度數來衡量，有180°、360°、720°等，扭轉的度數愈高，病情愈嚴重。

扭轉的幅度以度數來衡量，有180°、360°、720°等，扭轉的度數越高，病情越嚴重。（作者提供）

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睪丸突然劇痛要小心

睪丸扭轉容易在夜間睡覺時候發生，患者會單一邊睪丸和陰囊感到劇烈痛楚。扭轉初起時，痛楚還只是局限於陰囊部位，以後會向下腹和會陰部發展，同時還會有嘔吐、噁心甚至發燒。

睪丸扭轉容易在夜間睡覺時候發生，患者會單一邊睪丸和陰囊感到劇烈痛楚。（資料圖片）

扭轉24小時睪丸會壞死

發生睪丸扭轉後的首6小時是搶救的黃金時間，所以不掉以輕心，一旦出現睪丸疼痛的症狀應及時就醫。但是很多男性因為剛開始扭轉症狀不明顯，經常發生扭轉後第二天才到醫院求診，這時候已經錯過黃金治療時間，睪丸可能已壞死。

一般來說，如早求診，醫生會用超聲波檢查，分辨究竟是感染發炎，還是扭轉情況。如果有不確定，最安全做法是用手術，打開陰囊，詳細檢查睪丸。如只是初期，醫生會將其復位再固定，睪丸可作保留。因另外一邊的睪丸日後也有機會扭轉，所以醫生也會同一次手術將其固定。

發生睪丸扭轉後的首6小時是搶救的黃金時間，所以不掉以輕心，一旦出現睪丸疼痛的症狀應及時就醫。（資料圖片）

內容提供：崔家倫醫生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「扭蛋？可大可小....」​】

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