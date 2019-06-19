嫌兩小孩坐得太擠要求讓位被拒　上海兩媽出手打鄰座兼扯爛衫

地鐵上座位數量有限，如非有特別需要，乘客享有平等使用座位的權利。上海兩名家長偕兩個孩子坐地鐵，她們覺得孩子坐得太擠迫，要求旁邊女乘客讓過一點，遭對方拒絕，3人展開罵戰繼而大打出手，原本坐着的女乘客更被扯爛上衣，最終嚇得孩子嚎啕大哭，其他乘客分開三人，兩女想離開車廂但被乘客及地鐵員工攔下，最後警方到場將他們帶至派出所調查。

女乘客拒讓出空間給小孩，遭兩名家長指罵，3人發生肢體衝突，打成一團，原本坐着的女子上衣都被扯開。（看看新聞片段截圖）

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據內地媒體報道，事發在上周六（15日），上海地鐵6號線的車廂內有兩個小孩坐在位子上，其兩名站着的家長覺得孩子們坐得太擠，要求旁邊女乘客讓一點位置，但遭對方拒絕。兩名家長竟指責對方，3人發生肢體衝突，打成一團，原本坐着的女子上衣被扯開，露出內衣。

旁邊乘客極力阻止她們，但未能平息怒氣，她們口角連連，嚇得坐在一旁的小孩都大哭起來，要警方到場調停。最終3人都被帶到派出所作筆錄證供，情緒才冷靜下來。事件仍在調查中，沒有人受傷。

許多網民都力撐坐着的女乘客，指她有買票就一樣有坐的權利，即使小孩真的有需要坐，可以以理服人，不可動輒大打出手，「如果我看見抱着嬰兒的，我肯定會讓，小孩子精力旺盛站一會怎麼了，別人不想讓，何必打架，沒素質」、「坐着太擠可以站起來，為什麼要去騷擾別人？」、「一個座位而已，有必要打起來嘛？給孩子做個榜樣吧」。

（澎湃新聞、看看新聞）