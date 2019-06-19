傳麥美娟向林鄭爆粗　粗口就係唔啱？　研究：常講粗口的人較誠實

特首林鄭月娥於上周六（15日）中午在禮賓府與建制派議員會面，有傳媒報道指工聯會立法會議員麥美娟當面怒斥林鄭強硬推動修例，其間更以粗言穢語質問林鄭，她今日以「不便透露會議內容」未有確認或否定有關傳言。 「X你老母」等粗口雖極難入耳的粗口，但另一方面卻被視為充滿港式味道，充斥在城中每個角度，不少人僅視為日常「助語詞」，沒甚攻擊意思。有些人偶爾爆粗則是真性情表現，但平時以斯文形象示人的「少女」，一旦講粗仍可能被旁人視為「有失斯文、好難接受」。愛講粗口的人較少撒謊，相對地較可以信賴，而且語言能力較高。

麥美娟今日在立法會被多次追問是否在會上表現激動、是否激烈向林鄭表達意見，她未有正面回應，僅稱不會引述會上的對話。（余俊亮攝）

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有關研究報告於2017年1月發表於《社會心理與人格科學》（Social Psychological and Personality Science）期刊上，由來自英國劍橋大學、荷蘭馬斯特里赫特大學、香港大學以及美國斯坦福大學的研究者共同進行，主要以兩項實驗探討講粗口與誠實之間的關係。首項實驗有276人參加，他們要填寫調查問卷，列出自己最常說的粗口，並列明說這些粗口的原因。完成問卷後，參與者需接受測謊測試，重覆其填寫的內容，以測試有何差異。結果顯示列明自己說的粗口越多的人相對更誠實。

第二項實驗則對逾7.3萬名facebook用戶的言論進行語言學分析，並再邀請個別用戶作語言習慣分析，結果顯示較多使用粗口的網民，其言論較符合誠實語言的特點。

特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯修例》前曾會見建制派議員，有傳會上麥美娟向林鄭說粗言穢語。（資料圖片／李澤彤攝）

以上兩項測試得出的結論，顯示愛說粗口的人較少說謊。分析指慣常講粗口的人，爆粗時毋須經太多思考，而說慌者思路則要相對謹慎，故習慣爆粗的人較少去思考如何說謊，便相對誠實。

另外，美國有心理學家的研究指，由於說粗口的人語言配搭較多，亦能更清楚表達情緒，例如憤怒時爆粗和狂喜時爆粗時的語調便有很大不同，故愛說粗口者的交際能力及語言能力亦較高。

示威人士Terry，上周六（6月8日）用了一日多時間，製作「林鄭月娥」公仔頭，並在9日的遊行中使用。 經過612大規模衝突後，他在公仔上加上血漬、警棍和「X你老母」的字句。（勞顯亮攝）

網上討論區及社交網站同樣充斥粗口，綜合網民意見，有指說粗口有「寧神」、「鎮痛」等神奇作用，例如極度憤怒時，爆粗就有助情緒宣洩，如連續爆粗去指罵他人，被罵者雖沒有損傷，但心靈上已嚴重受創，甚至痛哭當場，而爆粗者得到「精神勝利」，有助平伏情緒；身體受傷的人，一面療傷一面爆粗，亦有助精神轉移，對痛若的忍耐力會高一點。

雖然不少人聽到粗口時會感到被冒犯，但粗口早已無處不在，「x你老母」未必是真心攻擊別人母親，需看說粗口者的現場環境，才能分析箇中意思。

各界人士講粗口後果大不同↓↓↓

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