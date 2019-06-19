【逃犯條例】肺癌中槍伯傷勢好轉　女兒企硬追究警：香港人要團結

立法會原定上周三（12日）就《逃犯條例》修訂進行二讀，大批市民在金鐘政總外示威，最終演變成嚴重警民衝突，其間警方疑向一名患肺癌三期的綠衣伯伯「老吳」發射橡膠子彈，「老吳」肚皮中彈後倒地，事後警方將他搬離現場及以非法集會罪控告，甚至有意改控暴動罪。近日有網民轉載「老吳」女兒Frances的長文，交代爸爸傷勢最新情況，稱其身體仍虛弱，但已可行走，並寄語香港人要團結，「香港人可以扭轉局勢」！

在6.12中槍的綠衫肺癌老伯被警方擬改控暴動罪，其女兒近日公開爸爸最新情況。（資料圖片）

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「老吳」女兒Frances表示，連日來收到不同界別士人支持及關心爸爸，親人及好友亦出心出力幫她找出爸爸中槍一刻的片段，令她非常感動，惟至今仍未能找到一段清晰的影片。她指警方現時起訴爸爸非法集結罪，「亦已拿了搜查令到我家搜証（證）。希望日後改控暴動罪。可見警方決心⋯」，但Frances坦言不會屈服及灰心，「因為我地都係香。港。人！」

「老吳」的身體仍然虛弱，身上被警察打傷的瘀痕還未退，雖然已可行走，但精神狀態還未恢復，至於其他長期疾病，Frances稱本來就不是一日會好，「但不用擔心，老吳會支持落去」。

Frances續指爸爸現時最關心受傷被捕的年青人，他們是香港的未來，天下間沒有父母會容許別人槍指手無寸鐵的年青人，如果讓爸爸再選一次，他還會站出來責罵警方，雖然仍有人質疑爸爸收受金錢或博出位，「但用生命嚟做籌碼的我真係第一次見」，大家站出來的初心，都是痛心熱愛香港的年青人。上周日（16日）的二百萬人遊行「老吳」未能參與，但感受到香港在這兩個星期最動人的團結，Frances稱連日來不少記者希望爸爸接受訪問，惟「可能暫時都係未太適合，希望各位體諒」。

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Frances表示必定會追究警方濫用武力及要求撤回「暴動」定性，「因為呢個關乎全港市民嘅安全」，並批評防暴警察的制服設計非常有問題，即使在鏡頭下，也不能識別警員身份，認為「監警制度不過係空殼」；她續指爸爸被捕後，她跟爸爸多次要求警員出示委任證，但對方諸多推搪，令他們難以追究。

女兒交代中槍老伯最新情況全文↓↓↓↓

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另外，Frances亦提醒大家要關注醫管局的系統設有側門予以警察得到病人資料，認為一定要追究到定，「醫生本來係救人，點解要令市民連對住醫生都要戰戰競競？」她又認為現時團結才是唯一出路，「過去發生的已經無辦法改變，但團結係我地唯一的出路，香港人絕對可以扭轉局勢！」，最後不忘呼籲如市民有爸爸中槍一刻片段，可隨時聯絡她。

不少網民見狀紛紛為「老吳」送上祝福，「唔好因為呢場運動太掛心影響身子，交畀我哋一班年輕人」，並承諾會繼續幫他找相關影片，「香港人，唔好掉以輕心」。