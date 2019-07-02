台人妻呻遭奶奶冷待　網紅律師10點超辛辣回應：不用期望別人愛你

親愛的愛麗絲，這是我的心情故事，求10點開示： 「謝謝你教會我冷漠，謝謝你教會我不要輕易付出自己的真心。多少個數不清在車上哭泣流淚的日子，在妳眼中，我就是這麼不好。在妳眼中，我就是別人家的孩子。妳對我從來只有批評和挑剔，關愛只留給自己的兒女。而我呢？我只是一個嫁過來要服侍妳們家然後不能有自己情緒的外人。有多少次妳在電話中，跟妳女兒批評我的話其實我都有聽到，只是我說服我自己要忍耐、別跟妳計較。 每天我像陀螺一樣趕著接送小孩趕著上班趕著回家做飯，妳卻能因爲我上班車子開不同方向，特意打電話問妳兒子我有沒有進公司。妳從來都不能同理媳婦的辛苦，在妳眼中辛苦的只有你兒子。每天早上總是在我面前只準備一份水果和人蔘液要妳兒子帶去公司吃，後來我連身體不適我也不想讓妳知道了，因為妳總是很冷淡，連一點點關心都沒有，所以我乾脆不說，換來的是妳跟妳女兒說不知道我又在生氣什麼，說我總是擺臉色，我好憂鬱，多少個不成眠的夜晚，感覺就像無止盡的折磨，是妳親手拆毀了我們的關係，斷送這曾經的美好，沒有人願意一開始就與人交惡，我曾經付出了真心，但是現在的我真的很不快樂。 真的，我過不去。」

以下為台灣律師呂秋遠的回應：

嗨，我是愛麗絲（嘖！我綽號真多），這位同學，你好，看完你哀怨的抱怨，要十點開釋是嗎？有準備好被我碎念了嗎？

1.你本來就只有一個媽，但不是她女兒：

在她眼中，你本來就是別人家的孩子，你為什麼不願意認清事實？你就一定想要當別人女兒嗎？委屈自己去當別人女兒，人家不願意，就說你自己真心換絕情，會不會太傻太天真？你跟她女兒比？你誰啊！你對你親生的媽有這麼好嗎？

2.住在一起，本來就責罵會多於褒獎。

不論是家人、朋友、同學，住在一起本來就有很多問題發生。朦朧感就是美感，但是住在一起就會是「有功無賞、打破要賠」。況且，你為什麼要人家肯定你、褒揚你，你才會覺得自己做的事情好棒棒？

3.歡喜做，甘願受。

要做事就做事，不然就不要做。不然你以後會變成一個「當初我要不是因為你，早就怎樣怎樣」的媽媽、婆婆、老婆。不要這麼愛演悲劇，然後問別人，自己為什麼老是只能當馬景濤。

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律師呂秋遠勸女事主要認清事實，她奶奶是不會把她當女兒看待，也切莫委屈自己去當別人的女兒。（電視劇《BB來了》截圖）

4.不用期望別人愛你，否則你會一直缺愛。

你要先愛自己，以自己為中心去愛別人。別人如果也愛你，我們謝謝他，如果不愛你，就當作理所當然。你不想缺愛，就要多一點愛給自己，不要老是靠別人給你這種東西，別人其實給不起。

5.忍耐會生病，氣死驗無傷：

忍耐？雖說人生不如意事十常八九，但是為什麼你得要忍耐？不合理就要溝通，忍耐久了生病，沒人會照顧你。生病久了死掉，人家還會說你氣量狹小所以才活不久。

6.搬出去、搬出去、搬出去！

你為什麼寧願、甘心、想要當別人女兒，比不過她親生女兒以後，再來生氣？搬出去，別受氣。你住在台灣，有遷徙自由。如果為了某些價值，所以不能搬家，那就不要抱怨，因為那是交換條件。如果不能忍受，又不搬家，你是很喜歡自虐膩？

呂秋遠續指，如果女事主對奶奶是真心以待，那便不要急切盼望獲得相應的回報。圖為示意圖。（電視劇《BB來了》截圖）

7.你是內人，也是外人。

你跟婆婆的距離，就是友達以上戀人未滿。互相尊重就好，不要老是幻想婆媳本一家，好婆婆可遇不可求，好媳婦也一樣。遇不到，就先照顧好自己的身心狀態，別老是想當別人的一家人。

8.不要為了別人的眼光做事。

當你凝視深淵，深淵也在凝視你。當你不斷的要以付出來獲得別人認同，這就是一種情緒勒索。強迫別人欣賞你所做的一切，還不能視若無睹，這些事情你做給誰看？到底這些事，是你應該做，還是你為了別人的眼光才做？

9.付出真心，不必求回報。

付出本來就不一定會有回報，但是如果你巴望著回報才去做這些事，那就不是真心。真正的付出，是完全不去想會有什麼收穫，而是即使沒收穫，也願意去實現。不然你照顧小孩是為了什麼？難道是因為他會對你感恩嗎？你就是一直像是渴望被別人摸頭的孩子，卻又摸不到，才會發脾氣而已。沒有過不去的事，只有過不去的你。

10.咦？你老公呢？