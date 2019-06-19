警遭辱罵士氣低落　王喜舊文再瘋傳：一警做錯，等於全部警察做錯

特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯修例》，並向每一位香港市民真誠道歉。但反修例陣營批評林鄭未回應集會人士的5個訴求，包括明確撤回修例、追究警隊濫用武力、收回6.12「暴動」定性、釋放被捕示威者及撤銷控罪等，否則將行動升級。 在反修例風波中，數百名警員被起底，甚至連其家屬亦被網民攻擊，又面對社會質疑警隊於6.12濫用武力，並要求成立獨立委員會調查，再加上警務處處長盧偉聰被指不夠強硬，有前線警員在網上訴說警隊士氣跌至「前所未有咁低落」，不少警員埋怨部份巿民抹殺警隊除暴安良、維持治安的功勞。警員備受壓力，怨氣極大，網民則重提2014年佔領運動期間發生「7警事件」，曾任警員的藝人王喜在facebook發表文章，憶述當年在學堂受訓時，曾有教官教導「一個警員做錯，就等於整個警隊做錯」的道理。

曾任警員的王喜，在拍劇時亦曾扮演警員。（《吾係差人》劇照）

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近日有警員在不同渠道抒發感受，指6.12警民衝突事件後，警員遭網民起底、遭示威者辱侮、被朋友割蓆，甚至有商戶拒絕做其生意，令警員深感委屈，又指警隊一直致力維持香港治安，全力服務巿民，當日是受到示威者暴力對待才使用武力，對於受到巿民指摘感到失望。

王喜於2014年10月在個人facebook寫下的感言，按圖看全文↓↓↓

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網民則反擊警員的怨言，指雖然有不少好警員，但社會各界都質疑6.12是使用過份武力，認為必需成立特別調查小組調查，才能進行全面檢討，令巿民信服而重拾信心。許多網民直指警員起薪點遠較許多工作為高，「同樣學歷喺其他行業起薪點可能只有萬幾，但做警察一開始就有二萬幾，而除暴安良係警察工作，你哋唔係做義工！」，網民又指警員擁有使用具殺傷力武器，故應受到社會監察。

（綜合）