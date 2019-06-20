聽下都打冷震？發洩下情緒？　女議員女星對爆粗態度大不同

工聯會立法會議員麥美娟近日被指與特首林鄭月娥會面時「爆粗」，怒斥對方硬推《逃犯條例》修訂，她事後現身未有確認或否定有關傳言。不少人情緒激動下或會忍不住爆粗，但由來女人講粗口，卻特別容易引來外界側目，而作為公眾人物的女性議員或女藝人，面對講粗口一事更易成眾矢之的，她們對此各有不同態度及表述，不時成為網民一時熱話。

唔講粗口好Pure？ 她們聽到粗口都驚！

傅穎早件曾表示讀中學時於廁所內對鏡說了一句粗口，之後嚇得整個人打冷震，從此不敢再講粗口。（傅穎微博圖片）

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1. 傅穎

提到女士講粗口，不能不提藝人傅穎，她早年接受訪問時曾提及自己小時候很想試試講粗口的感覺，讀中學時曾於廁所內對鏡說了一句「X街」，之後嚇得整個人打冷震，從此不敢再講粗口。她又稱之後曾因拍戲需要而再講「X街」兩個字，但強調是劇本需要，平時自己絕不會講粗口。相關言論一度引起網民討論，戲稱傅穎「潔白無瑕」，是真正「好pure好true的清泉」。

黃翠如曾自言「好驚粗口」，惟後來被網民翻出力撐吳若希「爆粗」反擊網民惡意攻擊其家人的帖文，被批虛偽。（黃翠如微博圖片）

有網民找出黃翠如於2011年拍攝電視節目時，曾稱「人生有些時候，難免好想講粗口」的截圖，批評她「突然害怕粗口」。（網上截圖）

2. 黃翠如

2016年6月，九龍灣淘大工業村迷你倉發生大火，導致兩名消防員殉職，香港演藝界事後呼籲巿民用一張白紙寫上「#向前線消防員致敬」，並以手機亮起小電筒自拍到facebook分享，以感謝消防員的努力。

藝人黃翠如響應行動，惟相中的她面帶笑容，被網民批評不尊重消防員。相關相片極速被刪除，黃事後解釋刪相是因有網民不斷以粗口留言責罵，直言：「好驚粗口，對我來講有傷害，好心痛，呢度係香港，任何意見都可以，但粗口就唔得。」

惟這言論似乎火上加油，網民其後找出黃翠如於2011年拍攝電視節目時，曾稱「人生有些時候，難免好想講粗口」；而2015年吳若希被指「爆粗」反擊網民惡意攻擊其家人時，黃亦有發文力撐，指「恕我也是普通人，粗口，在這時候，用得正確」，批評她為人虛偽、「扮聖人」，又揶揄稱她與傅穎可合稱為「娛樂圈兩大清泉」。

江嘉敏曾稱「沒有勇氣」公開講粗口。（資料圖片）

3. 江嘉敏

近年人氣急升的女星江嘉敏曾被問到會否夠膽公開講粗口，她回應時指「暫時沒有這勇氣，真的不敢」，又稱因家中只有3個女兒，媽媽家教很嚴，指小時候曾講過粗口同音字已被媽媽「飛筷子」。

講粗口就不是好女仔？ 她們勇於承認！

工聯會立法會議員麥美娟被指上周六（15日）於禮賓府與特首林鄭月娥會面時，曾當面「爆粗」指責對方，她事後未有正面回應事件。（資料圖片）

1. 麥美娟

工聯會立法會議員麥美娟被指當面爆粗批評特首林鄭月娥誤判民情：「我啲兄弟落去解説日日被人X！X街，你試下落區日日畀人X呀！」麥美娟昨(19日)在立法會被多次追問也未有正面回應，僅稱不會引述會上對話。

網民即時翻炒她2016年在立法會就醫委會改革草案會上的發言，會上她烈女上身直指：「我閂埋門都唔知用粗口鬧你班偽君子幾多次」，又指責部分拉布議員是「poor guys」，更稱如果忍不住在會上誤講粗口，「都因為我係真」。

麥明詩受訪時曾承認曾於媽媽面前不慎「爆粗」。（資料圖片）

2. 麥明詩

被稱為「十優港姐」的麥明詩曾多次就時事發表個人意見，被問到對講粗口有何看法時，曾坦言：「若我說成世人唔講，你們信不信？」她稱不會否認自己識粗口，因粗口是廣東文化，亦不會「企在道德高地去批判人」，直指「中國文化博大精深，有些話比粗口更難聽！」她又表示，粗言穢語若然用得其所並無大礙：「我覺得其實粗口係一個學問，有幾個層次，有啲係形容詞有啲係名詞，有啲係用嚟表達憤怒情緒。

不過她也曾指不小心在媽媽面前「爆粗」，「唔小心講咗一隻字粗口，關你X事，其實真係衝口而出順口講咗出嚟，媽咪即刻好嬲好嚴肅，問我點解要用粗口鬧佢，搞到我即刻不停解釋」。

吳若希曾多次為維護家人而於社交平台「爆粗」回應網民留言。（吳若希ig圖片）

3. 吳若希

被稱為「娛樂圈烈女」的吳若希曾多次於社交平台「爆粗」回應網民留言，2015年其母在大埔踩單車意外昏迷並接受開腦手術，有網民留言惡意攻擊，她氣得截圖「起底」及爆粗怒罵，直言「我吳若希雖然是一個是歌手，但不代表我家人要給別人戲弄，給別人拿來開玩笑。我不允許這件事發生」。

前年吳若希指有人未經她同意便上載其女兒的照片至社交平台，狠批對方「屎忽生上腦」、「我冇呢啲onX朋友」。對於網民批評女兒樣子，愛女心切的她又留言稱「如果有人傷害我個女，我真係會同你死過」。

事後其未婚男友Alex發文力撐，直指「就算我個女，我老婆有幾任性，公主病。講粗口又點？咁又點？我鐘意呀！我愛呀！所以你們講咁多又點？I Don't Care！」，並忠告一眾粉絲留言時要三思而後行。

馮盈盈承認曾於私人facebook寫過含有粗口內容的文章，強調當年的言論僅是私人的感受發泄。（馮盈盈ig圖片）

4. 馮盈盈

不時有出位言論的港姐馮盈盈一當選即被起底，揭發她大學時曾參與佔中，並於社交網站分享佔中時遇到的疑似非禮事件，「爆粗」痛罵其中一名長者及警方，更一度發文大罵時任特首的梁振英。

馮盈盈其後承認曾於私人facebook寫過相關文章，稱當年「少不更事」，解釋稱「的確是有少許過火，我平日不會講粗口，只是在文字中發泄，平日我並不講粗口」，強調當年言論僅是私人的感受發洩，會努力帶更多正能量給大家。

華姐冠軍張曦雯直播打機過程，更不怕真情流露，於鏡頭前爆粗，獲得網民支持。（張曦雯ig圖片）

5. 張曦雯

2012年華姐冠軍張曦雯卸任後憑良麗外表成為不少男士的女神。無視女神形象的她，私下喜歡「打機」，更不介意直播與網民分享打機過程，緊張時刻不怕真情流露於鏡頭前爆粗，獲網民封為「女機神」，日日追看直播。對於網民的稱讚，她稱「睇嚟大家都想聽我講粗口，呢啲係要自然的，不可以勉強講」。