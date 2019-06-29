【長島健祐】日本公司為放假自創節日　無厘頭招聘廣告令網民笑翻

日本人每年五月初都會有大約十日的假期（Golden Week），讓日本一眾上班族放一個長假。除此之外，也跟香港一樣，有一天兩天的公眾假期。

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最近Twitter上有着這樣一個熱話：一家公司千奇百趣的原創假期。日本有一家公司「株式会社バーグハンバーグバーグ」，為了讓員工（和老闆自己）放假，每一年都會有一天是由社長長島健祐自創的專屬公眾假期，理由都十分有趣：

2011：國民之屁日（国民の屁の日） 2012：血紅素鐵日（ヘム鉄の日） 2013：爸爸的爸爸之日（父の父の日） 2014：鋪在花盆底的碎石之日（鉢底に敷く石の日） 2015：不休國定假，來一個連放十天的印度突擊炎熱印度的假期（祝日をやめて１０日休んで熱波のインドに突撃） 2016：可以擊碎一切的飛毛腿之日（なんでも溶かすキックの日） 2017：不刷牙之日（歯を磨かない日） 2018：深信6月有32日之日（６月３２日だと思い込む日）

在日本全心上班的風氣下，這間公司反行其道，找理由讓員工放一天假。（《無法成為野獸的我們》劇照）

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看着看着也不明白這些節日假期的目的是要紀念什麼，但大約就是為了放假。這樣的恆例令不是員工的日本人也會預想討論，今年他們又會用什麼有趣的理由放假呢？2019是令和元年，這家公司也沒有令人失望。六月向員工發出了通告，宣佈放假：因為（日本）六月沒有公眾假期，真的令人太累了，所以六月十九日定為「有它就好了啊～法式泡芙之日」的原創節日假，放假一天。放假對象是公司全體成員。希望員工放假休息的同時，請對法式泡芙抱着感恩的心。在假期工作的員工會遭受解僱處分。

2019年的放假理由也是不失眾望的「無厘頭」呢！可以這麼自由地放假的公司，到底是哪一行的呢？而這間公司的業務十分廣泛，有網站、活動、廣告和影片的設計和製作、媒體營運和文案代筆等，更負責日本漫畫家「地獄のミサワ」的經理人業務。

這間公司負責日本漫畫家「地獄のミサワ」的經理人業務。（jigokuno.com）

社長長島健祐作為資訊行業的其中一員，表示希望自己在這個互聯網時代，能夠不懼怕「改變」、繼續接受各種新挑戰，用心製作可能留在人們心中的作品努力。

他的理念十分成功地實現了。能夠留在人們心中的，不一定要是經典巨著或令人淚流不停的悲劇，一些古靈精怪的不認真念頭也能因為令人暫時忘憂而長存人的心中。每年日本網民都會就他們原創的假期討論一番，利用社交平台自動膨脹的言論為自己公司作宣傳，既低成本而且高效益（雖然效果未必能控制）。而且在日本「老闆不走我不能走」、「加班是對公司的愛」、「絕不能準時下班」等等工作風氣下，讓員工每年有這一天的特別假期也十分令人佩服。

看到這裏是不是很想成為他們的員工呢？來看看他們網站上的空缺情報，十分有趣。到底他們在聘請怎樣的人呢：

【↓↓↓編按：按圖放大看令網民笑到肚痛的招聘廣告！↓↓↓】

+ 4 + 3 + 2

到底這一家公司是真實存在的嗎？

是真的存在的，而且業績還很好，長島社長更接受過日本講談社的《週刊現代》的訪問，分享自己的職場心得。

憑藉員工放假一天的成本，令員工對公司忠誠度上升、工作效率提高、網民大幅度討論幫助公司宣傳，實在令人十分佩服！

內容提供：NO MUSIC NO LIFE

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「由放假到招聘全部都估你唔到 一家十分有趣的日本公司。」​】

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