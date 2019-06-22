Bingo遊戲測試Google依賴度　25項常用功能睇下你中幾多個！

你平常有多依賴Google呢？先畫完這賓果（Bingo）再來看！

一張圖測試你有幾依賴Google！（Google）

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現代人有任何疑難雜症，一定會先向「Google大神」求助，藉着其多樣的應用程式以及強大的搜尋系統，協助自己完成任務。Google的便捷和強大能力，使得不少人天天都得依靠它才能完成工作，你也是這樣的人嗎？Google這次推出「工具人賓果」，連線幾條看你有多依賴Google，讓全球用戶們掀起一波「自我檢視潮」。

Google官方這次趕上賓果遊戲的熱潮，設計出「Google工具人賓果」，提供個用戶們一個評斷的標準。在賓果格中，Google官方寫下了各種運用工具的情境與目的，包括「曾在Google地圖留下評論」、「有玩過Chrome的斷網小恐龍」、「出國會用Google翻譯」……等，項目多元且貼近現實生活，連線超過3條便可獲得「Google工具人」的稱號，此遊戲吸引超多人前來挑戰。

趕快去看自己是不是傳說中的「Google工具人」吧，說不定你比想像中更仰賴Google呢！

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