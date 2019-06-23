Nike舊波鞋重生變小貓踭鞋　倫敦設計師籲關注時裝重用

速食時裝（fast fashion）帶來的浪費多不勝數，最近倫敦時裝設計師薩爾卡Ancuta Sarca就進行重塑計劃，把家中大量Nike舊款波鞋逐對拆除，並重製成時下流行的小貓踭鞋（kitten heels）。薩爾卡指，這種女性化的結合設計是打破大眾對波鞋的既定概念，同時希望喚起大家對時裝重用的關注。

來自羅馬尼亞的的倫敦時裝設計師薩爾卡Ancuta Sarca，最近進行一系列運動鞋重塑計劃。（「ancutasarca」IG圖片）

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來自羅馬尼亞的的倫敦時裝設計師薩爾卡Ancuta Sarca，最近進行一系列運動鞋重塑計劃。她解釋有日執拾屋子時，發現有數對Nike舊波鞋，她知道自己不會再穿但又不想直接丟棄，靈機一觸就把它們重用，製作成自己喜愛穿的小貓踭鞋（kitten heels）。

來自羅馬尼亞的的倫敦時裝設計師薩爾卡Ancuta Sarca，最近進行一系列運動鞋重塑計劃。（「ancutasarca」IG圖片）

薩爾卡指，每對鞋都要花接近4個月拆解鞋履，今次計劃亦希望打破大眾對運動鞋的印象，她亦於IG上載相片，小貓踭鞋保留Nike標誌，同時後半部分的踭位帶來美感及高注目度，隨即引來大批網民正面支持夠創新。

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她解釋：「女性化的波鞋概念最吸引我，它可以是一對運動鞋，但實際上又是另一回事。」其實薩爾卡非常支持時裝重用，早於4年前畢業時，她曾親手為自己自製一對鞋，當時已學懂如何分解鞋件。

她指時裝消費為環境帶來壞影響已不是新鮮事，時裝界應要加強提倡重用概念，同時希望消費者關注時裝與可持續性的關係。

（The Calvert Journal、Instagram）