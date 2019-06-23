【逃犯條例】學生頭盔藏雞蛋　網民憂「爆咗成身汁點算」 原來...

修訂《逃犯條例》的爭議至今未止，由6月9日有103萬人上街遊行開始，市民發起多次示威行動，不少人即使身心感到疲累，亦未有放棄抗爭。有連登網民分享了兩件他「發夢」時遇到的窩心趣事，「可能一個人、一件微不足道既小事足以令你放低緊張心情」，鼓勵群眾如果累了，不要為到後方休息而介意甚至內疚。

示威者不停將雞蛋擲向警員，警察總部平台滿地蛋漿和蛋殼。（李澤彤攝）

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該名網民以「69以來繃緊咗兩星期，想分享兩件事」為題發文，指上周五（21日）大批市民包圍灣仔警察總部，他指當時人數比較少，警總出示黃旗後，氣氛變得緊張，樓主和旁邊的人議論紛紛，不知警員會不會用實彈驅散群眾，從而認識了幾個學生。黃昏時警總開始愈來愈多人，樓主就與學生到後面公園休息一下。

當時一名學生除下頭盔，「夾縫裡面放咗幾隻蛋」，令樓主相當不解，心想「雖然頭盔幾硬淨，但一個唔小心整爆咗咪成身都係汁？」不料，學生很快解答了他的問題，還提議「不如剝咗隻蛋嚟食」。原來學生帶錯了熟蛋，不過他「好快發現唔對路，大家掟嘅都係生蛋」，令他們一邊食蛋一邊忍不住大笑。

網民貼出學生在頭盔中放雞蛋的示意圖。（連登討論區圖片）

另一件事發生在6月12日，當日警方施放達150枚催淚彈，並發射橡膠子彈和布袋彈。樓主指當時他退至中環的大會堂，但精神仍然非常繃緊，又收到父母電話，指在添馬公園附近被防暴夾擊，而且有愈來愈多示威者中彈重傷消息，置身這樣的情況，樓主也十分混亂，不知如何自處。

思緒紊亂之際突然有人遞了一袋麵包給樓主叫他派發，「唔係方包，而係有餡既腸仔、餐肉包」，擔心放下去會變壞，樓主於是沿路問人要不要，「就咁好無厘頭由衝鋒陷陣變咗外賣仔」。此時樓主心裏矛盾，擔心自己是否背叛了前線，但經過一段時間明白「如果無一個好嘅心理狀態，係前線無辦法冷靜處事其實好危險」，提醒前線群眾如果累了，就不要介意到後方休息。

不少網民指看到學生帶了熟蛋，「笑咗出聲，呢個年輕人醒目啊」，又指「錯有錯著」可以充飢，亦有人為群眾打氣，「休息同意志真係好重要！係適當嘅時候放鬆啲啦！香港人好有愛」。