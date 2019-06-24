台男淋雨取車　獲超暖小學生助撐傘：你要去哪裏，我陪你去

落大雨時忘記帶傘的確相當狼狽，如這時遇上好心人幫助，必定特別感動。一名台男昨日於討論區發文，分享日前淋着雨前往取車時，一名撐着傘的小學生走近，堅持陪他走到車子的位置，並拒絕他提出的回禮，令他相當感動，直指該名男孩是他「出生到現在遇過最成熟的小朋友」，期望他將來亦能繼續幫助別人。

一名台男發文，稱幾星期前獲得一名小學生好心為自己撐傘，形容對方是「出生到現在遇過最成熟的小朋友」。（示意圖，資料圖片）

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該名台男昨日於「Dcard」討論區以「我淋着雨 你卻幫我撐傘」為發文，分享一次受助的經歷。他說前幾星期當地下着大雨，由於座駕停在大學附近的路邊，他決定淋雨走一小段路前往取車。路程中一名年約3至4年級的小男生突然撐着傘走近，「手舉得高高的為我撐傘，半個身子淹沒在雨中」，連淋雨也不介意，並向樓主提出：「你要去哪裏，我陪你去吧！」

樓主既感動又不好意思，對小男生稱「哥哥不要緊，沒關係的」，不過對方卻堅持幫忙：「真的沒關係啦，我陪你到你要去的地方。」樓主只好接受小男生的好意，表示車子停泊於約100米外，兩人於是一同走過去。樓主說，取車時他如常打開車門上車，而小男生「在我還沒關車門的那一刻，他也不忘為我撐傘」。

小男生堅持幫忙，連自己淋雨也不介意，令樓主形容是他「出生到現在遇過最成熟的小朋友」。（示意圖，資料圖片）

為了感謝小男生，樓主提議載他回家，或是請他喝飲料或吃東西，不過小男生統統拒絕，僅說了一句：「沒關係，這只是舉手之勞。」樓主非常感動，當下對小男生說：「不要忘記幫助別人的這種感覺，善良比聰明重要很多，希望你長大還可以記得幫助別人。」兩人道別後，小男生便默默離開了。

網民看過樓主的經歷都很感動，大讚小男生家長教得好。（示意圖，資料圖片）

樓主事後發文記下事件，直言該名小男生是他「出生到現在遇過最成熟的小朋友」，稱讚對方家教非常好，令他畢生難忘，「小小年紀就懂得善良與謙虛，未來沒變質肯定前途無量」。他又笑言當時應該記下小男生的學號，致電學校表揚一番，形容當日的經歷是「很特別的體驗」。

網民看過樓主的經歷都很感動，稱讚小男生的舉動「超溫暖」，認為是良好家教的正面結果，「小朋友真的好暖喔，家長一定也是成熟又溫柔的人」，「做一個善良的人比什麼都重要」，「善良的小孩好想抱回家」。

不過有網民則擔心小男生的善良或會為他帶來危險，「他今天遇到的是善良的你，擔心萬一他下次遇到壞人」，「善良歸善良，小朋友有警覺心，知道不要隨便上陌生人的車這樣還是比較好」，「現在社會真的很可怕，誘拐孩童什麼的一堆，希望小朋友的好心不要讓他遇到危險」。

（「Dcard」討論區）