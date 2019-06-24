男友直認得閒就想做　迫每日做愛4次　台女哭訴：我是飛機杯嗎？

雖說「食色性也」，但亦要節制及尊重對方。台灣一名女生近日在討論區上分享，指男友只要有空閒時間便會想與她發生性行為，每日可以高達4次。而令她最失望的是，男友所有話題都與性有關，當她說想出街或旅行，對方就會以「不太重要」、「隨時都行」為由拒絕。台女更提到，就算遇上自己不想要的時候，都會被對方硬來，男友更曾指自己心中最重要的就是做愛，令台女有感自己只是對方的「飛機杯」（自慰杯），遂求助網民解決方法。

台女表示，男友一有時間就會想要發生性關係，已經十分難受。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

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該名台女以「當你生活只剩下性」為題在Dcard討論區發文，文中提到她形容與男朋友的日常生活「或許男生們會很高興」，她指自己一起床就要先幫男友口交及性交，「做完這一系列才能起床」，更舉例每一天的精彩日常就是「睡醒、吃吃、做一波、中午、做一波、睡覺、睡醒再做一波、晚餐、洗澡、做一波、睡覺」。

台女直指，不論吵架或是不開心，一樣要與男友發生關係，覺得自己快要瘋了。示意圖。（GettyImages／視覺中國）

台女表示，他們兩人除了待會吃什麼的話題之外，所有話題都跟性有關，她又曾向男友明言想到其他地方旅遊玩樂，不過對方只說「有空就去」、「娛樂，那種不太重要的東西隨時都行吧」，然後拒絕台女。兩人拍拖至今差不多兩年，台女憶述只有剛開始的頭半年曾經一起外出去玩，之後的日子就只有上學和回家，「如果愛愛算是娛樂，那麼我每天的確很多娛樂」。

另外台女又提到，她曾經以為只要睡覺就所有事都會停下來，但男友竟然會將她弄醒要求交歡，如果台女拒絕，男友就會硬來。她直言「吵架也是吃吃愛愛，不開心也是吃吃愛愛，完事以後情緒繼續在，我真的不知道可以怎樣。騎個車，坐個捷運也要摸來摸去，我真的快要瘋掉！」

↓↓↓ 網民咁樣講 ↓↓↓

+ 3 + 2

台女曾問男友「你心中最重要的是什麼」，不過他想了一下之後便說「當然是做愛，不然怎麽會任何時間也在做，連考試報告功課也可以放下，這個不行」。台女知道之後覺得很不開心，但還是追問了一句，「其實你是不是有空沒空無聊就想幹我？」但男友竟然直接地說「對」，使她十分失望，感嘆地問「其實我是什麼？是飛機杯嗎？有女孩可以告訴我可以怎麼做嗎？」

男友曾直接承認，有時間就想與台女性交，令台女覺得極之失望。（GettyImages／視覺中國）

不少網民留言都表示，台女的男友已經等同一個恐怖情人，應該盡快分手，而且在對於不同意的情況下仍然強迫發生性行為，就已經等同性侵，又認為男友不但對台女，甚至對自己的生活及未來也不重視，「就是個精蟲衝腦的男生」。另外亦有人建議，男友可能體力太多，應該建議他多做一下其他事，減少時間思考與性有關的事。

（Dcard）