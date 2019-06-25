【泰烏龍】浮屍突然睜開眼？男子躺河中面色慘白　村民報警揭真相

世上消暑方法多籮籮，不過用錯方法隨時嚇壞人！泰國猜納府（Chai Nat）日前有村民在河邊橋下發現一個面色慘白男子，臉部朝上浮在水中，嚇得他趕緊報案指見到浮屍。當警方及消防到場準備撈屍時，這具「男浮屍」竟突然張開眼，令眾人當場傻眼，原來他只是躺在水中「消暑」。

有村民在河邊橋下發現一個面色慘白男子，臉部朝上浮在水中，嚇得他趕緊報案指見到浮屍。（มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาท fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這名30歲的男子，原來並非「起死回生」，只是村民擺烏龍，因為發現男子一動也不動，而他的隨身物品又散落在附近草叢，以為發生命案。不過真相卻是該名男子前一晚喝太多，回家途中覺得熱，於是想到赤身躺在河中浸水消暑，他指以往在水裏會睡上4至5小時，但今次只睡了2個多小時，就被人叫起來，還被誤以為是「浮屍」。

+ 4 + 3 + 2

事件除了惹來多名警察及消防員封閉現場、在附近戒備，更有鑑證科人員到場拍攝搜證，惟最終證實是虛驚一場。有幫忙撈屍的一名消防員指，他亦是第一次遇到這種狀況，幸好事發在大白天，在晚上的話肯定會被嚇死。

（綜合）