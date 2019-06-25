內地女遭躁男拳打腳踢被指輕傷　網民質疑公安說法：她是吳京嗎？

微博瘋傳一名內地女被當街暴打頭部再脫裙拖走，引發網民警察總動員緝犯，幾經核實後終確認事發地點為大蓮市甘井子區的蒼山路。片中女子頭部被暴打後失去知覺，令網民擔心有性命之虞。大連公安今發微博指29歲受害人被打當晚自行報警，送院後確認「臉部軟組織挫傷」並已出院。有關說法網民震怒，質疑沒交代兇徒情況，而且女子傷勢與片中情況明顯差太遠，批評是有心「壓下消息」，更串爆公安受害人捱18拳及10腳後只受輕傷之說不可信，「她是吳京嗎？」

大連公安在微博發帖，公布女子22日已報案，被打後臉部軟組織挫傷。（微博截圖）

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內地網日前瘋傳一段影片，顯示一名女子被迎面而來的男人暴打，更一度被撕衣服及扯下短裙，因最初在微信圈傳開，網民憂其安危即時起動齊找線索求確認事發地點。誤傳多個地點後，大蓮市甘井子區中華路街道辦事處終稱，事件發生於該街道管轄的蒼山路。

大連公安今在微博公布，被害人29歲姓吳，是遼寧盤錦人，當晚回家途中被一名男子毆打，事後自行報警。警方已成立專案組跟進，經醫院診斷，「被害人吳某臉部軟組織挫傷，經治療目前已出院」，聲稱會再公布調查情況。

內地女無力抵抗，被男子脫裙拖走。（微博影片截圖）

有關說發即時引起網絡暴動，質疑當全國網民、不關事的警區都在偵查時，大連警方如早在22日已接案，為何現在才公布事件，「再晚一會網警都破案了」。有網民質疑如非全國網絡都在通報，「估計都不打算捉人了」，陰謀論者懷疑當局可能是有心壓下事件，「想大事化小」。

最令網民憤怒的，是大連公安稱受害人在如此暴打下僅「臉部軟組織挫傷」，也沒有提到案情細節，不少人特別提到片段中兇徒明顯有扯下受害人裙子再拖走的動作，「打這麼狠才軟組織挫傷，扒褲子算猥褻，你怎麼隻字不提」、「通報裡也不說有沒有被強姦」、「希望你們不是在想要包庇什麼」。

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公安絕口不提施暴的男犯人，更引來逾2000人質疑，「男的呢？為什麼只放被害人資訊」，認為大連公安根本沒捉到犯人，「3天前有接報，現在才立案調查。估計當時已經當普通打架處理了」。有網民就認為，大連警方在全國追查整天才回應，潛台詞是：「女的沒事了，男的我們沒抓到，給你發了個通告給個面子，再叭叭我們不抓了。」一名網民稱曾被陌生人毆打後報案，「連夜偵破啊？我也被陌生人打過，差點打死，員警和我說：『為什麼打我不打別人？肯定我有問題。』」質疑警方有案不查已是常態。

（微博）