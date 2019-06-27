宋仲基宋慧喬離婚震驚網民　盤點圈中短命婚姻個案

相愛容易相處難，不少網民驚聞雙宋離婚結束2年婚姻大感驚訝，熱論娛樂圈中不少明星高調結婚後，也因各式原因慘成短命婚姻的個案。其中周潤發曾與余安安閃婚閃離，9個月婚姻令人難以理解，剛與愛妻劉詩詩慶祝喜獲麟兒的吳奇隆，首段婚姻也不到兩年，就因聚少離多而失敗。

兩人婚照仍歷歷在目，惟已成過去。(IG_kyo1122)

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周潤發與余安安因一時衝動，促成一段9個月短暫的婚姻。

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●周潤發、余安安

1983年周潤發和余安安毫無先兆下突然閃電結婚，震驚娛樂圈，而9個月後兩人亦火速離婚，對於這段短命婚姻，余安安多年後受訪時曾指，與周拍電影認識後重遇，當時她忙於工作感到太累想找人依靠，一時衝動出嫁，惟其實大家未準備後，終因看不到將來而理智分開。

勇於追愛的關之琳不顧父親反對閃婚，最終閃離收場。

●關之琳、王國旌

被圈中公認大美人的關之琳，一向勇於追求愛情，她18歲出道美貌震驚娛樂圈，惟翌年她與年長16歲的商人王國旌相戀，3個月後論婚嫁，關父反對也阻不了她的堅持，最終短短9個月兩人不歡而散，有指男方希望關在家相夫教子，而關卻仍想拍戲，意向分歧令感情破裂。

聚少離多，吳奇隆與前妻走不到盡頭。

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●吳奇隆、馬雅舒

吳奇隆與劉詩詩因拍戲生情結婚前，曾有一段短暫婚姻，對方為內地女星馬雅舒，兩人同樣因合作結緣，2006年底在雲南登記結婚，因太匆忙也未回台灣辦手續，惟當時仍背上父債的吳忙於工作，與妻子見面寥寥可數。女方2009年被拍到與外籍男子同宿被疑婚內出軌，慘受輿論鬧爆才爆出原來兩人早在2008年離婚，馬曾在節目中透露與吳離婚的原因，她指是「我不想為他做任何事，他對我也是如此！」。

與周海媚婚姻走到盡頭，呂良偉：「只怪那時我們還不懂愛情」。

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●周海媚、呂良偉

在《倚天屠龍記》不論飾演周芷若或滅絕師太都同樣令人驚艷的周海媚，21歲時曾與呂良偉有過一段短暫婚姻，兩人當時因拍戲生情，1988年同遊拉斯維加斯時情到濃時直接在牧師見證下結婚，惟一年後女方即提出離婚。多年後受訪周指不後悔與呂曾走入婚姻，男方則在自傳中指婚姻失敗「只怪那時我們還不懂愛情」。

何艷娟吳志誠老夫少妻之戀變閃婚，沒料8個月後突然宣布婚姻告終。

●何艷娟、吳志誠

若數最近閃離的圈中人，則不能不提27歲港姐何艷娟與66歲嘅澳博營運總裁吳志誠，兩人去年被揭入紙結婚，惟僅8個月女方即公布離婚，有人曾目睹兩人去年底新婚燕爾，外遊時表現卻極為冷淡，早見貌合神離。