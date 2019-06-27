相機奇幻漂流900天　台學生拾獲歸還　日女生依約回台參加畢業禮

3年多前東京女大學生椿原世梨奈在沖繩潛水時遺失防水相機，相機漂流900多天後，去年3月被台灣宜蘭岳明國小的小學生清潔海灘時拾獲。師生們網上尋人，最後物歸原主，一部相機成功讓日本女生與小學生們建立跨國友誼。相機奇緣的故事仍有後續，椿原今年6月履行承諾秘密來台，在學生們的畢業禮驚喜現身，更帶備自製的畢業賀卡，「感謝能夠和大家奇蹟般的相遇」。

椿原世梨奈（Serina Tsubakihara）實踐自己的承諾，回到台灣參加宜蘭岳明國小學生的畢業禮。（fb「Serina Tsubakihara」圖片）

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椿原是東京上智大學外國語學部英語學科四年級生，她於3年多前到沖繩石垣島參加潛水學會的訓練，訓練時同行友人的氧氣瓶出了問題，大家連忙救人，她之後才知道弄丟了相機。相機在海上漂流900多天後，抵達大約200公里外的宜蘭蘇澳鎮，再被去年3月清潔沙灘的岳明國小學生發現。

最初撿到相機的學生何兆恩一度以度只是一個黑色盒子，但仔細一看便發現原來是一部相機，小學師生在網上尋人，希望可以找到失主，結果不消12小時就找到椿原。約一個月後，椿原親身到台灣領回相機，同時向學生們道謝，更承諾會於今年6月再到台灣，參加他們的畢業典禮。

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椿原昨日低調抵達台灣，營造事忙沒法出席畢業禮的假象，這個真相只有校長知道，連其他老師也誤以為椿原真的無法參加畢業禮。畢業典禮開始一段時間後，椿原突然現身，學生們都非常驚喜。椿原還自製了19張中文賀卡，她說自己花了不少時間才寫完，感謝與學生們「奇蹟般的相遇」，希望他們帶着笑容，充滿元氣的度過每一天，並會透過facebook與他們繼續聯絡，保持這段友誼。

畢業生感謝椿原實現承諾，為他們帶來祝福，更令畢業禮變得很有意義，他們永遠不會忘記。校方指椿原還是大學生，這趟台灣之旅全靠自己辛苦存錢，買廉航機票才能達成。

椿原世梨奈在2018年3月30日透過視像通話，與拾起相機的師生交談。（FNN片段截圖）

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畢業禮後，椿原更與畢業生到台東數天，參加他們的海洋環保主題布袋戲巡迴演出。將於本月28日返回日本，而岳明國小的學生會於7月初到日本東京演出，到時將會再次與椿原見面。何兆恩希望他們到達日本的時候，椿原姐姐可以多向他們介紹日本文化。

（綜合）