【逃犯條例】便衣警全身潮物　網站抽水代購「52」日牌Tee

本周三晚（26日）愛丁堡廣場反《逃犯條例》修訂集會後，約千名示威者再包圍灣仔警察總部，其間有便衣警被指混入人群，引誘示威者衝入警總，但警方否認事件，稱當時他在回署上班途中。事發時該名警員被示威者追趕，他曾一度左手拿水刮、右手拿雪糕筒在警總門口徘徊，其返工造型一夜令他成為「網絡潮人」，有代購網分析其打扮指他身上有不少潮物，其灰色「52」tee更被網民熱烈討論，代購網昨日（28日）更開團幫客人從日本訂購，「買返嚟一齊返工着，話畀公司知你有幾熱愛返工」，引來網民讚好：「傑出marketing（市場推廣）」

代購網站形容便衣警一身造型「好似漆黑中嘅螢火蟲一樣」。（資料圖片/李澤彤攝）

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代購網站「GeTheMall」周四（27日）在facebook專頁介紹該名便衣警身上的潮物，如Gregory絕版舊logo斜揹袋、2017年限量版Nike Air Max 1等，以及近年最受歡迎錶款之一的G-Shock GA-100 Military Series，大讚他選購橙色「夠晒醒」、「襯埋水撥同埋雪糕筒堪稱 2019 洗車三寶」，又評價「着呢對（波鞋）去野餐同發夢行街就比較出眾囉 」、「着晒成 Set 出街一定成為全場焦點」，更形容造型是「2019最新自由系列，一着就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣」。

當時有大量記者見狀圍住他拍照，之後他拿起身旁的水刮及雪糕筒，未知目的，他於警總門口徘徊，再引起示威者起哄。（資料圖片/李澤彤攝）

代購網稱為了滿足大家熱愛返工的欲望，決定以成本價幫忙訂購52 Tee。（fb「GeTheMall」截圖）

帖文引來網民瘋狂讚好，稱代購網專業分析，「教我如何不落單？」、「阿sir好潮，跟佢炒得起」，但不少人都得一想二，最想知道「52 tee」的牌子，代購網果然有求必應，事隔兩天即為客人尋到寶物，稱那是Camp Ryukyu Japan 的出品，為滿足網民熱愛返工的欲望，決定以成本價幫忙訂購，「買返嚟一齊返工着，話畀公司知你有幾熱愛返工，唔係25仔啦」。

「52 Tee」官網售價為1512日元（約109港元）。（網頁截圖）

代購網第二波「抽水」同樣獲網民大讚，不少人都邀請朋友一起着返工，「好鍾意返工㗎我哋」、「着去野餐一流」、「好想追趕返個潮流」，更有人笑問「有冇水刮團購？」。