網民力數弟婦婚後7宗罪　無付家用、趕走奶奶兼企圖霸佔單位

所謂「相見好，同住難」，無論是夫婦或婆媳關係，即使婚前相處融洽，婚後一起生活亦難免有磨擦。有網民日前於討論區發文，稱弟弟結婚後弟婦便搬進與奶奶同住，惟對方婚後「露出真面目」，力數對方7宗罪，指她不但不給家用，又出言嫌棄奶奶，拒讓對方接觸孫兒及帶親戚返家，更懷疑弟婦有意霸佔單位，引起網民討論。

有網民於討論區大數弟婦婚後7宗罪，直指對方疑趕走奶奶企圖霸佔夫家單位。（《BB來了》劇照）

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該名女網民日前以「如果覺得弟婦想霸咗間屋，可以點做？」為題，於「親子王國」討論區發文。樓主說，父親已去世，媽媽一直居於父親生前購入的單位，自己則已搬走。她說，弟弟與拍拖5年的弟婦結婚後，兩人便搬進單位與媽媽同住，而弟婦入門前已知其家庭不算富裕及比較多親戚，加上結婚前她與媽媽亦算相處融洽，故「諗住佢哋應該無咩問題」。

樓主稱弟婦婚後便沒有工作，懷孕後便推說「要湊BB，無再返過工」。（《BB來了》劇照）

不過樓主指弟婦婚後疑是「露出真面目」，大數其婚後7宗罪，指她婚後數天已向媽媽表示後悔結婚，直指朋友都「嫁得唔錯」，而夫家則「唔係有錢，又多親戚」。樓主又說，原本有固定工作的弟婦「唔知點解一結婚後就唔再返工，話要休息吓」，後來懷孕就推說「要湊BB，無再返過工」。

弟婦婚後對媽媽的生活習慣諸多挑剔，甚至令丈夫與媽媽起爭執。（《BB來了》劇照）

弟婦婚後亦對媽媽的生活習慣諸多挑剔，甚至影響丈夫與媽媽的關係，「令我細佬開始話媽咪，同我媽咪關係都無之前咁好」。另外，弟婦又批評媽媽煮飯難食，拒絕與她一同食飯，亦拒絕讓媽媽接觸兒子，「諸多嫌棄咁，令到媽咪唔太開心，要經常返大陸住」。

樓主說，弟弟及弟婦雖居於單位，惟並無給予家用或協助繳交雜費。（《BB來了》劇照）

樓主說，媽媽現時長居內地，間中回港繳交雜費，弟弟及弟婦雖居於單位，惟並無給予家用或協助繳交雜費。當媽媽間中回港時，弟婦會「帶埋BB返外家，總之就令到媽咪唔舒服，返嚟都無意思咁」，又向丈夫表示不習慣與人同住，甚至稱「除咗我媽，其他人都唔可以嚟，唔鍾意多人，搞到親戚探訪都唔敢」。

樓主慨嘆，單位本來是爸爸留給媽媽安老，對於弟婦的行為感到不滿，亦不希望弟弟夾於中間，「細佬性格係比較軟弱及內向，由細到大都算乖，佢老婆成日話要離婚，逼佢妥協，所以佢都好無奈」。她又說近日因身體及心情不太好，與媽媽商量後決定搬到單位暫住，通知弟弟後，對方竟稱弟婦即時表示要「返外家」，「又話BB生日會本來要喺屋企搞，依家唔得啦等等」，似是不想她搬回單位。

網民看過帖文都紛紛留言「派嬲」，直指樓主弟婦「相當有嫌疑」，質疑她沒有資格霸佔單位及拒絕家人招待親戚，「間屋你媽嘅，係要趕佢哋走而唔係自己走」，「你媽咪唔出聲，就冇嘢可以做到」，「弟婦一家無錢要寄人籬下，無理由要老人家搬走讓成間屋出嚟」。

另有網民建議樓主主動與弟弟及弟婦商量，必要時直接指出對方不是，「自己直接同佢傾，佢咩心態係人都知，用你喺間屋嘅地位嚟撻佢，你得兩姊弟應該係分一人一半，你識點做啦」，「對付你弟婦呢種人一定要夠厚面皮，講清楚底線，唔係你連你媽都保護唔到，而家佢鵲巢鳩占，唔使指意靠你細佬照顧你媽」。

（「親子王國」討論區）