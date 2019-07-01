日男一見鍾情薩莉亞女店員　臨摹LINE QR Code贈對方　真係有回音

一見鍾情只需數秒，但最終追到對方就可能需要靠勇氣和小聰明。有日本男子對餐廳女店員一見鍾情，竟想出臨摹自己Line的QR Code，希望對方會聯絡他。他畫畫的樣子被身旁朋友拍下並分享至Twitter，引起網民關注讚好，最後更爆出兩人真的因此聯絡上，得到不少網民祝福。

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Twitter用戶トラ（Tora）上周六（27日）上傳一張相片，指朋友在薩莉亞意式餐廳對一位女店員一見鍾情，於是就想辦法以求與對方聯絡上，可惜工作期間不能「抄牌」，惟他決不放棄，於是臨摹自己Line的QR Code到複寫紙上，期望對方下班後會聯絡他。

サイゼの店員に一目惚れして必死に自分のラインのQRコードをトレースする男 pic.twitter.com/EiD9DWwO4R — トラ (@66TORA0625) 2019年6月27日

這個溝女妙法被其同行朋友網上公開，有關帖文引起網民熱議，不少人都表示學到新招，「比起直接遞手機好」、「天才」、「女店員沒想到平常可以拒絕成功的理由，終於遇到一個不放棄的了」。

許多人亦十分關注後續發展，樓主其後補充，指兩人終於聯絡上，笑言可能「手寫會比較有誠意」，網民勁興奮紛紛留言祝福。

（Twitter「66TORA0625」）