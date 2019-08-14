紅外線攝影大熱　專業攝影師教輕鬆4步入門　影出日系櫻花香港

日本四季分明，不少港人愛到當地賞櫻看雪兼拍照打卡，那大家有沒有想在香港也能拍出日系櫻花照，甚至是滿地白雪的美景呢？原來近年大熱的「紅外線攝影」，利用光學原理、改裝相機及濾鏡，就能輕易令尋常風景變得像夢幻般的日系風格，儼如「慢慢變櫻花亦得，立即變櫻花亦得，得咗！」。 《香港01》請來香港紅外線攝影會（IRHK）創辦人之一兼專業攝影師Steven，解構紅外線攝影的原理，同時教授輕鬆4步入門大法，讓大家也能拍出不一樣的紅外線照片！

【紅外線攝影】運用簡單光學原理，加上合適的相機和濾鏡，就可以拍攝到圖中甚有詩意的圖片！（受訪者提供）

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紅外線攝影4步曲

第一步：認識紅外線攝影

想玩紅外線攝影，當然先要明白背後光學原理。其實光可以根據不同波長區分，肉眼看到的可見光波長為400至700nm（納米，即千分之一微米），而肉眼看不到的紅外線，波長則介乎700至1000nm。紅外線攝影就是利用可見光及紅外線，加上經改裝的相機及濾鏡，讓景物呈現出跟平時所看到的不同顏色及風格。

明白紅外線攝影的原理後，就要了解用於紅外線攝影的相機及濾鏡，包括傳統濾鏡和新型濾鏡的分別、價錢、款式等等，並先列出大約預算。另外，由於紅外線照片可能需要後製，所以新手入門時，亦應考慮個人的後製技術能力及耗費的時間。近年網上已有不少關於紅外線攝影的資料及網站，而香港紅外線攝影會（IRHK）的網站亦有新手入門教學。

↓↓↓ 紅外線攝影可以用於拍攝風景、人像及夜景照片 ↓↓↓

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第二步：相機改裝

「打邊爐最緊要梗係個爐」，紅外線攝影最重要當然是相機。雖然人的眼睛不能看到紅外線，但相機的感光元件（CMOS）則可以感應到紅外線，但拍攝紅外線照片就要先改機。Steven建議，如果打算另購一部相機用作紅外線攝影，可考慮選購二手相機或是閒置已久的舊相機，減低成本之餘亦可以減少電子廢物，為環保出一分力。

攝影會的改機師傅Alex表示，改機簡單而言就是拆開相機，拿走相機內部的IR Cut濾鏡，調校對焦之後再重新組裝。雖然可以根據網上指示DIY改機，但過去有不少人改機失敗，拿拆散了的機件向他求救，亦有相機更因為處理不當而要報銷，故是否親手改機，需要自行衡量風險。

經改裝後的相機雖然可以還原，但Alex認為並不值得，「除非部機好貴，唔係都唔太建議」，他指市面上亦有還原濾鏡，加在鏡頭前即可拍到普通照片。

【紅外線攝影改機示範】想要進行紅外線攝影，最方便的方法是將相機改機，再配合不同濾鏡使用。（受訪者提供）

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專業攝影師Steven對紅外線攝影十分熟悉，更是香港紅外線攝影會（IRHK）四位創辦人之一。（溫嘉敏攝）

第三步：選購濾鏡

常見的紅外線濾鏡可以分成兩種，傳統IR濾鏡及新款的NKIR濾鏡。傳統IR濾鏡根據紅外線波長分類，例如590nm、720nm、950nm等等10款，售價根據鏡頭口徑而有不同，以58mm及77mm為例，價格分別為每塊148元及328元。

不同波長的濾鏡可以拍攝出不同色調的照片，例如使用590nm的濾鏡拍攝，畫面會偏粉紅，而且720nm就會偏白。不過如果使用傳統IR濾鏡，拍攝時不會預覽到最後的色調，拍攝後亦要花時間在電腦後製。

近年台灣就研究和生產出新款的NKIR濾鏡，全套3塊可以作出4個配搭，拍攝出白、紫、黃及粉紅色的照片，相比傳統濾鏡較為輕便。同樣以58mm及77mm為例，價格分別為每塊408元及508元。另外，NKIR濾鏡在相機拍攝的時候已經可以預覽圖片成色，免除後製功夫，但價錢比傳統IR濾鏡貴。

↓↓↓ 紅外線攝影的不同濾鏡效果示範↓↓↓

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第四步：照片後製

使用軟件後製紅外線攝影照片，主要目標是要較正照片的白平衡，獲得理想效果。後製過程不算複雜，短短幾個步驟即可完成，網上亦有不少教學，每處理一張照片約需數分鐘時間，不過如果照片數量多又不能批次處理，就需要很長時間才能完成後製。相反新款NKIR濾鏡只要拍攝時設定合適，可以免去後製。

【紅外線攝影】分別以一般攝影及紅外線攝影拍攝同一張相，並排展示即可看到分別之處。（受訪者提供／香港01製圖）

【紅外線攝影】分別以一般攝影及紅外線攝影拍攝同一張相，並排展示即可看到分別之處。（受訪者提供／香港01製圖）

香港紅外線攝影會網頁：https://www.irphotohk.net/

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