紅外線攝影令尋常景色現夢幻風　發燒友：幻想下的另一種香港

紅外線雖然肉眼看不到，但一直都在大家身邊；除了電影常見的防盜裝置外，紅外線其實還有很多用途，例如近年興起的「紅外線攝影」，就能把尋常風景拍出夢幻風格，創造出與別不同的浪漫畫面，例如日系櫻花、深秋紅葉、漫天白雪等等。 香港紅外線攝影會（IRHK）創立已經有約3年，4位創辦人Calvin、天德、Alex及Steven一直致力於推廣紅外線攝影，讓興趣參與人士多認識、多交流。

Calvin的首張紅外線照片攝於東涌，他指新手如果要入門，網上有大量資料可供參考，一步一步照辦即可得到第一張紅外線照片。（受訪者提供）

↓↓↓ 紅外線攝影可以造出不同效果，下為示範照片 ↓↓↓

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對不少人而言，攝影的意義在於「把看到的畫面如實反映地留住」，但紅外線攝影則會將眼前景象「改頭換面」，並非人人都看得慣。香港紅外線攝影會總監Calvin於數年前開始接觸紅外線攝影，在網上搜尋相關資料後就開始拍攝。Calvin坦言聽過其他人對紅外線攝影有意見，有人甚至形容是「P圖」，不過他則認為十分真實，「其實紅外線只係你肉眼見唔到嘅色彩，我哋覺得用唔同嘅濾鏡將紅外線顯露返出嚟，係幾得意嘅事嚟」。他指現時相機或手機亦可能會內置照片調色功能，所以難以說紅外線攝影是虛構，況且紅外線一直都存在，他們只是用某些方法將之顯露出來。

今時今日「執相」軟件功能強大，普通相機拍攝的照片後製成紅外線照片亦可，Calvin直言後製相片即使可改變顏色，但擅長的人並不多，反觀紅外線攝影技術已經進步不少，直接拍攝反而省掉後製時間，比起花時間改圖方便得多。

紅外線攝影會創辦人之一的Calvin認為，紅外線攝影可以拍出另一個風格下的香港，因而著迷。（溫嘉敏攝）

近年紅外線攝影的愛好者雖然增加，但與天文攝影、黑白攝影一樣同屬冷門興趣，而Calvin喜歡紅外線攝影，原來是因為香港不會看到雪景、櫻花景，但紅外線攝影則能拍到同類效果，更可以表達出一些原本難以突出的景物，「你影香港景，好多樹，好多草，全部都係啲好標準認識嘅環境」，但以紅外線攝影配上其他顏色的樹葉，卻會有其他感覺，「有陣時你會想試下，會唔會有第二種顏色嘅樹葉去配返，成個景會好啲呢？」

香港紅外線攝影會（IRHK）4位創辦人，左起為Alex、Calvin、Steven及天德。（溫嘉敏攝）

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Calvin認為紅外線攝影是開拓無限想像空間的工具，他更不時會與朋友分享作品，「感受一下，如果香港係咁嘅氣氛會係點呢？大家又可以幻想下」，肉眼看不到的紅外線，拍攝出來的景色讓人想像出與別不同的香港。

香港紅外線攝影會

紅外線攝影會為了令新手可以入門，4位創辦人分別根據自己的專長開設不同課程，例如講解基本概念的新手入門班、以風景或人像的實戰拍攝班等，同時會教授使用電腦軟件的後製班。該會亦有代購及改機服務，亦是台灣NKIR濾鏡在香港的獨家代理，亦有改機師傅替會員解答各種改機或拍攝問題。

↓↓↓ 紅外線攝影的不同濾鏡效果示範↓↓↓

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香港紅外線攝影會網頁：https://www.irphotohk.net/

香港紅外線攝影會facebook專頁：https://www.facebook.com/irphotohk/