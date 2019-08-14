攝影師教路5個紅外線攝影實戰貼士　影靚相零失手景點推介

近年網上不時都會瘋傳一些在香港，但美得如日系櫻花或雪地的照片，令網民驚艷讚嘆：「真係喺香港影？」其實這些照片都是運用光學原理，以紅外線攝影技術拍攝！不過即使拍照之前已經萬事俱備，實際埋位拍攝時仍然需要一些小技巧，香港紅外線攝影會（IRHK）創辦人之一兼專業攝影師Steven Wu，就與大家分享拍攝小貼士及捕捉美景零失手的理想拍攝地點，令大家對紅外線攝影更易上手！

紅外線攝影看似高深，但其實只要學識5個小貼士，即可大大提高成功機會！（受訪者提供）

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紅外線攝影貼士

1) 構圖應用不變色景物做襯托

紅外線照片中的景物會變色，主要是因為它們可以折射紅外線。Steven建議照片構圖應以不變色的景物，襯托會變色的景物，常見的不變色景物有天空、湖水、道路、石頭、樓宇等等，配合照片中只有樹葉變色，真實感會較高。另外由於車輛都不會折射紅外線，紅、綠色的士及小巴在紅外線照片中都不會變色，放在照片構圖之中都可以提高照片真實感。

2) 留意天氣、光線及拍攝時間

由於紅外線照片成色主要依靠紅外線折射，如果逆光拍攝，紅外線飽和度偏低，降低照片真實感，所以應該順光拍攝。另外亦應留意拍攝時間，盡量不要選擇正午或黃昏時間進行拍攝，以免光線太直，影響照片的立體感。

Steven指不少新手以為紅外線萬能，但其實紅外線本身對比度較低，要在非常強烈的陽光之下才可以拍到靚相，遇上陰天光線不足，照片顏色會變得不吸引，例如粉紅色會變做疼傷的紫色。

↓↓↓ 紅外線攝影示範圖片↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

3) 自設白平衡（White balance）

由於相機本身沒有預計用戶會改機拍攝紅外線照片，相機改機後再加上紅外線濾鏡，相機的自動白平衡計算必然會出錯，所以新手拍攝時記得要自行調校合適的白平衡數字。

4) 器材選擇

Steven說不少人都會詢問哪部相機最適用於紅外線攝影，他個人就覺得單反相機較不理想，因為單反使用光學觀景器，人眼不能看到真正成像，所以無反相機會較好。至於如何選擇相機，Steven指標準與正常相機一樣，愈貴品質愈好，全片幅會比APSC好，但要留意個人預算。

5) 收細光圈、低感光度

拍攝紅外線風景照片時，設定與一般攝影一樣，應該收細光圈，提高銳利度，另外亦可以調低感光度（ISO），減低照片雜訊。

【紅外線攝影】分別以一般攝影及紅外線攝影拍攝同一張相，並排展示即可看到分別之處。（受訪者提供／香港01製圖）

【紅外線攝影】分別以一般攝影及紅外線攝影拍攝同一張相，並排展示即可看到分別之處。（受訪者提供／香港01製圖）

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5個紅外線拍攝好地點推介

Steven表示紅外線攝影熱點大多為公園，一些有樹、有湖、遠處有樓、而且相比市區較不壓迫的地點為佳。

- 屯門公園

賣點：漂亮湖景，橋景、石景都十分日系。

- 美孚公園

賣點：嶺南之風的設計和佈置夠古色古香。

- 西九文化區

賣點：不但有維多利亞港做背景，更有一大片草地。

- 山頂公園

賣點：可以從高位看到維多利亞港，而且山頂沒有高樓大廈，畫面更清晰。

- 住處附近

賣點：以紅外線拍攝樓下生活附近的小公園、遊樂場，用新景色觀賞自己熟悉的景物。

↓↓↓ 紅外線攝影熱點示範圖片↓↓↓

紅外線攝影小知識

Steven提到，用於拍攝紅外線照片的相機除了紅外線及可見光之外，如果換上紫外線濾鏡還可以拍到紫外線。例如用於拍攝護膚產品時，可以看到不同效果的產品有不同顏色，又或者防UV眼鏡會整塊鏡片變黑。

另外常見的夜視鏡其實都是使用紅外線具有穿透力的原理，專門用於晚間觀察的夜視鏡其實就是將紅外線相機加上紅外線電筒，其他人看上會覺得十分黑暗，但戴上夜視鏡就會一目了然。

香港紅外線攝影會網頁：https://www.irphotohk.net/

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