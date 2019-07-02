英姊妹與八旬父最後告別　被火葬場指超時48秒要求罰款200鎊

當至親離世，想要好好道別是人之常情。英國一對姊妹日前為87歲父親舉辦葬禮，在最後的「安寧時間」超出火葬場的指定時間48秒，沒料到一周後竟收到火葬場的通知書，要求她們繳付200鎊（約1970港元）超時罰款。該對姊妹對事件感到難以置信，批評火葬場卑鄙無情；有當地議員事後表示，未來將致力爭取廢除罰款，並敦促火葬場以「常識」判斷有否必要對家屬罰款。

一對英國姊妹日前為87歲父親舉辦葬禮，被指超出火葬場的指定時間48秒而遭罰款。（Mandy Pinney提供）

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87歲的英國作曲家詹士（Terry James）上月病逝，其一對女兒凱莉（Hayley James）及文迪（Mandy Pinney）於上月18日為他舉行喪禮，火葬儀式於格里姆斯比一火葬場進行。由於出席喪禮的親友眾多，兩姊妹一直忙於打點事情，至儀式完結後，兩人想獨自與父親作最後告別，工作人員得知其意願，允許兩人離開前再觀看父親的靈柩，「我們沒有花很多時間，當時確實感到很匆忙，但能夠與父親獨處，對我們來說已很特別」。

兩姊妹批評火葬場的做法是卑鄙無情，是「從人們的悲傷中賺錢」。（示意圖，資料圖片）

不過，喪禮完成後約一星期，兩人突然收到火葬場的通知書，指她們告別的儀式超時了48秒，需要繳付200英鎊（約1970港元）的罰款。兩人對事件感到驚訝，直言喪禮當日不想超時，亦曾獲工作人員提醒，但父親的喪禮是當日的最後一場，認為超時48秒並無耽誤其他家庭的時間，「時間僅超過48秒就要罰款，我們如何知道誰的手錶才是準確的？這很荒謬」。

事件引起當地議會關注，有議員表示會致力爭取廢除罰款制度。（示意圖，資料圖片）

她們指，罰款金額並非重點，批評火葬場的做法是卑鄙無情，「它從人們的悲傷中賺錢」，認為即使罰款微不足道，行為卻缺乏同理心，「如果我們超時5至10分鐘的話是可以理解，但僅僅是幾十秒的時間，實在太無情了」。

事件引起當地議會關注，有議員關注火葬場收取超時費用的準則，表示會致力爭取廢除罰款制度，而在此之前，會敦促火葬場以「常識」判斷是否有必要向家屬罰款。

（鏡報、太陽報）