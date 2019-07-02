中港車違規行屯公路肩　貨車司機一個舉動逼重回正路　網民讚聰明

路肩設於道路旁邊，供車輛發生故障或有緊急事故需要停下時使用，但一輛中港車被拍到在屯門公路路肩上行駛，路路暢通至少數十米似無所覺，最後有一位醒目的貨車司機壓線提醒，成功逼中港車重回正路。影片引起熱議，有網民認為中港車司機可能不懂規則，「以為係小車專線」，有人笑言「人哋用緊特快E道，我哋識條鐵咩？」

掛有中港車牌的白色八人車，正在屯門公路旁的路肩行駛。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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有網民今早（2日）在facebook群組「馬路的事討論區」發帖，上載兩條車Cam片段，顯示一部掛有中港車牌的白色八人車，正在屯門公路旁的路肩行駛。

從影片時間來看，中港車至少行駛逾一分鐘也未有察覺問題，直至被一部貨櫃車壓線阻擋，中港車才意識到問題並轉到中線繼續行駛。樓主大讚貨櫃車司機聰明，「你係得嘅！」

帖文引起網上熱議，不少人都指很難理解中港車司機何以不察覺異樣，「佢唔會覺得怪怪哋咩？成條路得自己一架車行，其他線咁多車」、「完全無視旁人冷眼」，有網民則笑言可能是「中港專線」或「超級快線」，亦有人稱「路肩咁鬼多石仔，佢其實想做避震測試」。