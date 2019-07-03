英女投訴泳衣設計會令下體外露　製造商回應笑死網民：你XX咗呀！

夏日炎炎，不少人都想換件泳衣游下水！英國一名女子為迎夏日特別買了新泳衣，惟穿起來卻發現下體位置不斷移位，極易露出私處，令她十分尷尬。嬲爆的她透過Instagram向泳衣製造商投訴，惟廠方的回覆卻令她無地自容，皆因真正出錯的她本人！

伯朗（Lyndsey Brown）指自己的新泳衣有問題，下體部分經常移位外露。（Twitter「emmmamilroy」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

來自蘇格蘭的20歲女子伯朗（Lyndsey Brown），日前買了一套新款高叉泳衣，該件泳衣與傳統泳衣最大的分別，是肩部只有一條吊帶，穿起之後會露出一邊的肩膀，增添幾分性感。

伯朗其後與閨密一起到西班牙伊維薩島（Ibiza）旅行，其間穿上新泳衣，與朋友小酌數杯，惟不久後她便發現泳衣有重大問題，經常令她走光下體外露，遂怒極向製造商Pear Swimwear投訴。

她在對話中上載自己穿上泳衣的照片，提到泳衣穿上後「鬆得很誇張」，又指穿上數小時期間私處不斷外露，形容「我的下體持續地揈了出來！」，她狠批泳衣令她十分尷尬，「最初看上去很好但之後卻這麼差！」，質問這是不是泳衣本身的設計有問題。

Pear Swimwear極速回覆其投訴，就泳衣問題向她致歉。不過該公司看過照片後澄清，相信她穿泳衣時不小心將泳衣上下掉轉，「在泳衣的後面頂部位置，你應該看到一個金色的雪梨標誌，而最幼的部分應該是肩帶，希望這樣可以幫得上忙」，更上載正確穿上泳衣的照片。

事件引來網民笑爆，至今已經有超過3萬個轉推及超過14萬個喜歡，伯朗最後笑着澄清，自己最初的確有正確穿上泳衣，搞出這個大頭佛只因她去洗手間之後重新穿上泳衣，或因當時與朋友喝了酒有幾分醉意而搞錯了。

（Twitter）