下體吊臍帶狂滴血　鄰居見血路急報警　揭台灣女誕子塞紙袋棄草叢

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台灣發生棄嬰事件！花蓮36歲女子早前離開住所電梯，因其下體持續滴血，邊行邊滴出一條血路，引起等候進入的鄰居恐慌，即時報警，事後揭發原來她剛在家產子，並把初生男嬰放入紙袋狂塞紙巾遮掩，丟在附近草叢，幸警方及時尋回，將母子送入醫院救治。

女子離開電梯一刻，地上明顯看到血路。（閉路電視截圖）

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據傳媒報道，事件幸得機警鄰居及時發現報案，才沒釀成悲劇，從閉路電視畫面可見，該名長髮產婦手持袋子步出電梯，沿途明顯看到一條血路，電梯旁鄰居則顯得不知所措。

據悉鄰居看到女子步出，其下體滴出一條血路，探頭一看電梯內也有一攤血漬十分嚇人，女子離開後不久折返，向鄰居求助「姐姐救我」，鄰居低頭只看到其裙子下方吊着臍帶，卻不見嬰兒，驚慌下即時報警求助。

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救護人員到場後只見婦人臍帶有斷裂情況，卻未見新生嬰兒，即時四處尋找，終在附近草叢找到塞滿紙巾的紙袋，幸好當時男嬰呼吸及心跳正常，一見有人即哇哇大哭，救護人員即時為其保暖並送院。

事後女子稱在洗手間突然產子，她當時精神恍惚，又指不知嬰兒生父是誰；現時男嬰健康，當地政府社會處已介入事件，派社工跟進。

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