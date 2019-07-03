餓死2歲仔台媽違法庭命令台北追愛　為挽回男友邀其新歡3P被拒

20歲年輕媽媽為去網吧及夾公仔，活活餓死2歲親兒慘劇，去年震驚台灣，這個害死兒子的女子，近日再成新聞主角，被指不顧法庭限居命令偷到台北尋愛，發現新男友搭上別人，竟聲稱已懷孕待在對方家中不肯離開，更以自殺作要脅逼對方與新女友分手。

男童屍體令人心酸。（片段截圖）

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台北市中山區兩歲男童去年11月被發現在家活活餓死，救護人員抵達其寓所時，驚揭已瘦成皮包骨的男童陳屍座廁旁，全身沾滿排泄物，死狀可憐。其後死者20歲林姓母親及其同居蕭姓男友被捕，揭發他們流連網吧及夾公仔店獨留幼兒肇禍，而縱使未出事前，男童已嚴重營養不良骨瘦如柴，令人心痛，最終死者母親被判定需隨其母回嘉義限制住居，並需定時到警局報到。

而餓死的男童並非林女唯一的孩子，她其實另有一名女兒，惟出生71天後因腦炎夭折，前後兩名子女均未能平安成長。

林女與蕭男未有妥善照顧孩子，致2歲男童死亡後，感情世界仍然複雜（fb圖片）

據台灣《周刊王》報道，這名害死親兒的年輕媽媽，原在夜場工作，因餓死仔事件後被封殺，曾想轉戰色情按摩業但未成功，一個月前被目擊與男友租住廉價旅館，四處流連發呆，不時在網吧或便利店過夜。

報道指林女餓死仔事件後未有按法庭命令留在嘉義，反而不時偷偷到台北找蕭男，有指她為討好男友竟找來舊愛與男友打牌，因而令男友認識舊愛女友從而搭上，四角關係極其複雜，有傳為留住男友的心，林女曾向其新女友提出3P，惟被拒絕；她亦拉上舊愛女友和蕭男在便利店談判，討論誰應退出的問題。

有指林女不願與蕭男分手，遂向對方聲稱自己懷孕，更揚言要自殺，蕭男聽到林女懷孕時感心軟，決與新女友分手，稱「我不能讓小孩沒有爸爸」，惟其家人因曾發生餓死仔事件，對林女十分反感，林女其後決死纏爛打留在對方家中不願離去，引來微言。

網民狠批林女不配為人母，直指擔心她真的再有孕會再次鬧出人命，怒問：「可否強制絕育」、「這樣的人不配當母親」、「既然無責任能力，真的不要殘害幼兒的性命；這也是一種暴力！」