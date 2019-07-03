梁家輝執導《深夜食堂》獲內地映期　原著是邊緣人藉飲食圍爐療傷

改編自日本漫畫、影帝梁家輝首次自導電影《深夜食堂》宣布獲內地檔期，將於8月30日上映。電影於2017年宣布製作，原定去年上畫，但最終未成事，而梁家輝上周日（6月30日）出席撐警集會，3天後即公映有期，令網民議論紛紛，質疑獲得「回報」。內地官媒《環球時報》即刊文為電影「助威」，稱讚電影陣容強大得堪稱年度之最，主題是演繹百味人生，樣樣皆是中國觀眾們熟悉的家常味道，「做一些中國的食物，講一講中國老百姓的故事。」、「力求接近漫畫的同時也具有中國人的忠厚」。 然而日本原著漫畫《深夜食堂》雖是細說人生百態，但主角是一班深夜活動的社會邊緣人，除了老闆臉有傷痕似經歷江湖風霜外，一班熟客亦非日間的尋常打工族，有黑社會大佬、出櫃的同志酒吧老闆、脫衣舞孃、萬年單身OL、AV男星等等，這些人圍坐在一起藉着食物療傷，細味的不只是菜式，還有苦澀人生的一絲溫暖。

影帝梁家輝數日前（30日）出席在金鐘添馬公園舉行的支持警察執法集會，旁為藝人陳欣健。（資料圖片）

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安倍夜郎原著的日本漫畫《深夜食堂》於2006年10月起發表，畫面功整但不是亮麗風格，中年老闆眼有刀痕，樣子飽歷風霜散發江湖味，食店由凌晨零時營業至早上7時，顧客是夜深活動一族。食店只有簡單的菜單，但除此之外，食客提出想吃的菜式，老闆能做的就會做，所以菜式是為客人度身訂造，就如畫面一樣不講求華麗，但饒有深意。

這間小小的食堂，晚上亮起的燈為許多黑夜邊緣人療傷，第一話就有黑社會大佬阿龍光顧，氣氛一度緊張，老闆甚至執刀打算斬人反擊，詎料阿龍卻點了炒香腸，一個大男人吃着切食八爪魚狀的香腸，很有喜感，他還要跟出櫃48年、經營同志酒吧的女性打扮老同志分着吃，這種夢幻式相濡以沫的溫暖感覺，絕非在日間食堂可找到，同時亦為漫畫定了調。

梁家輝執導《深夜食堂》終獲批內地上畫。（電影海報）

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日版《深夜食堂》細味的不只是菜式，還有苦澀人生的一絲溫暖。

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《深夜食堂》描寫邊緣人的溫度，往往是最難拿捏，而日本版的電視劇和電影版男主角都是小林薰，他恰如期份地演活了食堂老闆的角色，令劇集和電影取得大成功。內地有影視公司購入版權翻拍，由台灣導演蔡岳勳執導、內地男星黃磊主演的電視劇《深夜食堂》於2017年播出，結果劣評如潮，網民狠批劇情差、植入廣告多、演員表演浮誇等，被外界視為大失敗。

至於梁家輝首次執導兼任男主角的電影《深夜食堂》，主演陣容包括香港及內地藝人，還有鄧超、彭于晏、陳建州等人客串，過去流出的宣傳海報寫着「2018，等你，不打烊」，可見電影原定於2018年上映，但最終未有公映，今日流出的最新海報，則寫上「2019.8.30／等你，不打烊」，可見已確定映期。

內地男星黃磊主演的電視劇版本，被指槙入廣告太多，完全失敗。（內地劇集《深夜食堂》劇照）

梁家輝版的《深夜食堂》獲批內地上映後成為網上熱話，雖然有人表示期待，但香港網民認為梁於七一前夕出席撐警集會後，電影能在內地上映是優厚的「回報」，不少網民直指電影沒有港味，不打算看。梁家輝版的《深夜食堂》獲批內地上映後成為網上熱話，雖然有人表示期待，但香港網民認為梁於七一前夕出席撐警集會後，電影能在內地上映是優厚的「回報」，不少網民直指電影沒有港味，不打算看。