【逃犯條例】消防員畫畫打氣籲年輕人珍惜生命　Cuson：畫得好好

《逃犯條例》餘波未了，社會氣氛鬱悶，有年輕人因爭議出現情緒困擾，萌生輕生念頭，本地漫畫家Cuson日前於facebook專頁上載截圖，他指有消防員讀者私訊投稿，並上載畫作，希望替年輕人打氣，寄語他們珍惜生命，「一定會捉實佢同扶助唔會畀佢哋單獨一個面對」。Cuson看到畫作大為感動，「佢已畫得好好」，網民亦紛紛留言感激前線救護人員的無私奉獻，「多謝你哋拯救生命」。

Cuson指有一任職消防員的讀者私訊投稿，並上載畫作，希望替年輕人打氣，寄語他們珍惜生命。（Cuson授權圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

本地漫畫家Cuson Lo（咳神）於個人fb專頁「怪叔叔の散步道」發布截圖，他指收到一名消防員讀者私訊，對方解釋自己最近畫了2幅畫，因為「我哋最唔想發生嘅事發生咗，我唔希望再有」，希望向年輕人送上心意及替他們打氣。

該讀者續解釋，因為任職消防員，今次的畫作代表了自己與其他同事的心聲，但礙於身份未能公開發聲，故希望Cuson能代為修改畫作及發布，「請你代我哋多謝佢哋，支持佢哋」。

他亦寄語年輕人：「叫佢哋唔好睇唔開，如果有，我哋一定會捉實佢同扶助，唔會畀佢哋單獨一個面對！」Cuson大呼感動，「佢請我代佢哋畫一幅畫為年青人打氣，我覺得唔需要了，因為佢已畫得好好。」

本地漫畫家Cuson Lo（咳神）於個人fb專頁「怪叔叔の散步道」發布截圖，他指收到一名消防員讀者私訊，對方希望向年輕人送上心意及替他們打氣。（Cuson授權圖片）

大批網民感激消防員及前線醫護人員無私奉獻↓↓

不少Cuson的讀者及網民紛紛留言，他們表示畫作的訊息非常感人，亦感激近日前線醫護人員的無私奉獻，「香港有你們無私奉獻我們有福了」、「感謝消防員對人還是動物都會用生命拯救生命」、「已經好靚！唔需要美化，無嘢比真摯更動人」。

（fb專頁「怪叔叔の散步道」）

求助網站和熱線：



香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）