離世親人回魂夜有返嚟？　網民分享異象：聽到鐵鏈聲米缸有掌印

親友離世家人一定感不捨，不少人都稱在死者回魂時家中出現異象，有網民在討論區發帖，指回魂夜後竟發現祭品出現被咬一口的情況，問網民是否知道原因，引起大家分享各自回魂夜的古怪經驗，惟每人說法大不同，有的聽到聲音、有人聞到氣味、有人看到離世者、有人卻只感到背脊有風毛管戙，吸引網民驚住追Po。

（《回魂夜》劇照）

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開帖的樓主指「好多人都話祭品會郁過，而我離世家人回魂夜，祭品、糕品就似咬左一啖咁…」，好奇靈體如何可以吃東西；她又指據其了解，回魂當晚留在家中的人要早早關好燈，及早瞓覺以免衝撞先人，有網民回應如忍不住想去洗手間，也要預先丟出剪刀以作通知。

（《回魂夜》劇照）

不少人在家人回魂的日子都有古怪經歷，有人真係聽到鎖鏈聲...

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部分網民同指出現祭品被動過的情況，有的人稱放了4酒杯只有一杯被喝，有人指汽水離奇倒了一點出來，有的人指會出現小昆蟲在祭品附近流連；有網民稱會見到真人，或聞到奇怪味道，也有人指會感覺到對方，如感到被摸額頭或感到寒風。

更有網民指能直接見到離世者，或是會被報夢，縱然如此，大家都只感安慰，認為只是離世者太掛念回來看看，故不用害怕。