【情緒支援】感到無力感沒有錯　開解朋友前切記你是同伴非導師

「我不能放棄做一個具有意志的人，人的意志本質上就是企圖參與歷史的意志。」──三島由紀夫名著《豐饒之海》。

漫漫長路，不要輕視當下情緒問題。（Gettyimages／視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：​https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

六月大病了一場也忙着為目標拼搏，基本上沒有撰文，今天回來主要是分享關於情緒支援的事。具意志的人離不開談理想，理想都是將來的事，而會講將來的人難免提起政治，所以受社會氛圍影響情緒並沒有錯。

支持理念不是一朝一夕的事，漫漫長路，不要輕視當下情緒問題。如果你提不起勁工作或對嗜好失去興趣、心情持續低落且感到絕望、失眠或半夜不斷驚醒、疲憊乏力、專注力下降、食慾不振或暴飲暴食、自責亦覺得讓身邊人失望，甚至有傷害自己的念頭，而這些徵兆維持超過一星期，請認真了解自己的狀況並找信任的人傾訴。

我也有過強烈的無力感、憤怒和沮喪的情緒不斷交替，但請記得你並不孤單，也請相信你絕對擁有感受任何情緒的權利。

靠文字表達感受可避免正面衝突。（Gettyimages／視覺中國）

社會衝突，家庭也容易出現意見分岐，許多年輕人傳送私信與我傾訴，覺得家人不了解自己，關係逐漸破裂。在此分享如何處理家庭政見不同的情況──首先避免正面衝突，靠文字表達感受，撰寫書信或利用社交媒體，傳送簡訊比起當面對峙更能和諧處理紛爭。然後向家人表達自己希望獲得理解，而不一定要獲得認同。你的感受不分對錯，那麼誰是誰非也不再重要。最後嘗試與家人進行不同活動或討論其他日常生活的事，分散注意力。

認識差異是開始，接受差異是成長。不要執着於對方能否認同自己，而是能否透過溝通理解和愛護自己。對孩子影響深遠的往往不是事情本身，而是父母如何教導孩子理解和接受事情。家人和睦相處，你才能專注於工作和達成目標。共融是必修課，意見不一並非世界末日，不必因政見有別而破壞家庭和諧關係，因為修身、齊家、治國、平天下，缺一不可。換句話說，自愛自理和解決家庭糾紛，也是達成目標的重要手段。

自愛自理和解決家庭糾紛是達成目標的重要手段。（Gettyimages／視覺中國）

另外，如果你身邊的人受到情緒困擾，請勿要求對方立刻變好，或要求對方在一定時間內恢復過來。我們到底該如何安慰身邊的人？第一步是保持同理心，無論有多擔心也不該批評，冷靜地接受對方的感受。因為感受不分對錯，難過從來不是懦弱的表現，我們有血有肉，懂得痛懂得難受都自然不過。你的尊重將是最有效的支援方式。

其次是耐心聆聽，你未必理解他的疼痛，也不必回應或給予任何意見，不必執着於盡快去除對方的情緒起伏，讓對方有足夠時間和空間去痊癒。最後是提醒自己的角色是同伴，是可信賴的人，而不是導師，家長或有威權的人，連醫生、心理學家、精神科醫生也不能在一小時內治好病人，所以你的幾句話或教訓並不會為對方帶來正能量。

你的尊重將是最有效的支援方式。（Gettyimages／視覺中國）

社會的事，兄弟姐妹爬山各自努力，每個人都扮演不同角色。身為作者，我會寫字撰文，準備文宣、翻譯公函和發放消息，而我的其他職業和身份也正在產生微小的效力。每個人位置不同，能力不同，強項不同，於是發揮自己的潛力，做該做的事，為有需要的人堅持下去。你已經做得很好，其他人不必馬上知道。

我不是心理輔導員也不是治療師，無法隨時隨地為大家提供情緒支援，但我歡迎任何讀者前來傾訴，亦為大家找到一些專業和有經驗的好友為各位提供支援。六月情緒支緩點（Instagram：the_june_counselling），由英國讀書時認識的好友們建立的情緒支援平台。當中包括社工、輔導老師、輔導員、醫護人員和心理學家等，他們沒有政治背景和利益衝突，資料保密，廿四小時在線提供情緒支援服務。

我們一起同行，無論發生何事，我們總能面對各種挑戰。缺了你的世界也許黑暗也許光明，但沒有你，一切都會不一樣。

內容提供：葵倩鈴

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「情緒支援實用文：社會和政治影響情緒？如何面對家庭紛爭、安慰親友？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）