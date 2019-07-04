譚詠麟出席撐警集會　網民聯署促禠奪金馬獎最佳男主角　理由是…

歌手譚詠麟早前出席撐警集會後，在場備受撐警巿民歡迎，但不少網民大感不滿，甚至追隨多年的忠實粉絲摧毀黑膠唱片泄憤。譚詠麟於1981年主演台灣電影《假如我是真的》，戲中扮演高幹子弟獲得各方厚待，但被踢爆是冒充後被判刑。電影令譚詠麟獲得第18屆金馬獎最獎男主角獎，但有網民在網上發起起公眾聯署，促請金馬獎執委能禠奪其男主角獎，又質疑他「人格不配為金馬影帝」。

《假如我是真的》為第18屆金馬獎最佳劇情片，譚詠麟憑此片奪得最佳男主角獎。（《假如我是真的》電影海報）

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《逃犯條例》修訂引起社會爭議，除了反修例人士有多場遊行和集會外，撐警的團體亦於6月30日在金鐘添馬公園舉行撐集會，當日樂壇「校長」譚詠麟、歌手鍾鎮濤及影帝梁家輝等人亦有出席，其中譚詠麟和鍾鎮濤都有站台，受到台下集會者歡呼。活動過後，有歌迷在網上表示支持偶像撐警，但許多網民則對出席活動的藝人表示不滿，不少人稱對譚詠麟十分失望，又重提他於1989年六四事件期間曾支持北京學生，但如今卻未有了解反修例者的心聲。網上有多名歌迷拍片，顯示把珍藏多年的譚詠麟黑膠唱片摧毁，亦有不少網民表示會罷聽其歌曲。



有網民發起聯署，認為應禠奪譚詠麟的金馬獎最佳男主角獎項。(change.org截圖)

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有網民則在公眾請願網站「change.org」發起公投，促請台灣金馬獎執委禠奪譚詠麟第18屆金馬獎最佳男主角獎項。當年譚詠麟是憑電影《假如我是真的》成為金馬影帝，甚至被稱為「金馬倫」。電影描述內地文革後出現的官僚特權、走後門等不公義情況，譚詠麟中飾演一名上山下鄉青年，眼看世事不公，他決定假扮高幹子弟，結果備受旁人追捧，許多利益都送上門，但最終被揭發被捕，遭判刑後下場不明。譚詠麟在戲中吶喊：「我錯就錯在我是個假的。假如我是真的，我真的是張老或者其他首長的兒子，那我所做的一切就將會是完全合法的。」《假如我是真的》被視為反共電影，在港曾一度禁播，而內地就至今仍然禁播。

聯署發起人表示，社會對立不是由警察引起，而是有親共政客扭曲民意製造對立而造成，譚詠麟不應參加撐警集會煽動對立，故應禠奪其獎項，「避免讓華語電影殿堂蒙羞」。

（change.org）