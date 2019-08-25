台女難脫喪母痛　網紅律師：媽媽需要你懷念她，但也需要你忘掉她

呂律師您好，我是一個即將滿30歲的女生。我的生活很平凡，已經結婚，跟先生感情很融洽，有份待遇還可以的工作，有幾個感情好的家人朋友陪伴。 去年我的生活中有個大變動，是我的母親因病過世了，她病了幾年，雖然我知道是嚴重的疾病，但過去幾年我總覺得有一天她會好起來，她的過世讓我覺得措手不及。至今一年了，我說不上來我是不是已經走出來了。我還是照常過著跟之前差不多的生活，覺得身體還蠻健康，還是能感受到高興、悲傷、一切正常人需要能夠感受的能力，總之，我想我大概是還正常在運作的。但是有時候就是有一種說不上來的感覺，覺得沒有了媽媽，好像自己永遠不會再真正的快樂了，好像對周遭多多少少有點麻木。 有親友勸我該生個自己的孩子，這樣就不會那麼寂寞了，生活也會變得更忙、讓我沒時間想東想西。但我就覺得這好像不是我想要的，至少我還沒準備好。孩子，也不應該是為了陪伴父母、或是為了某些目的而被造出來的吧？我重要的過去（母親）已經結束，但卻不知道自己的未來該何去何從。我跟先生的感情很好，但目前有還不想要有小孩的共識。現在，有時候總是覺得自己人生卡關了，是不是因為我的潛意識還是非常依賴母親才會這樣呢？你對我有什麼建議嗎？我敘述得不是很好，謝謝你的閱讀。

已婚女網民表示，自母親逝世後便很難感到快樂，有人勸她生孩子來排解寂寞，但她認為現時不是良好時機。（示意圖，資料圖片）

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

親愛的姊妹，真正的傷痛，都不會在當下，而是在發生以後的那幾年。

先談談媽媽，她當然是人生當中很重要的角色，而且傷痛是必然的。人生沒有我比你痛、你比我痛這種事，痛苦無從比較，所以我不會認為你不該再痛了，應該勇敢的走出來。事實上，這種困頓，也不是誰要你走出來就可以做得到的，這只有時間大神可以解決，或許三年、可能五年，有天起床，你可能突然會發現，這件事沒這麼痛了，然後不藥而癒。關於這些事，我有親身體驗，所以我懂。

台灣律師呂秋遠指，生孩子不能讓女事主解決寂寞，因為 任何人都不能被取代，更有可能只會製造比空虛還空虛的故事。（示意圖，資料圖片)

孩子不能取代你媽​

我想問你的是，為什麼媽媽走了以後，你就不會再有真正的快樂？在媽媽過世之前，你有真正的快樂嗎？如果有，請你告訴我，在你結婚以後，你花了多少時間陪伴她？想必比婚前要少。我並不是要你內疚，而是要告訴你，時間本來就一直在走，你小、你大、你老，這是媽媽養育、陪伴、放手的過程，她原本是你生命中的一部份，但終究你的人生裡會有不同親密的人進入，有些人可能給你一點教訓就走了，但有些人會一輩子就住了下來，跟你一起進入墳墓裡。當你有了好友、男友、丈夫，乃至於以後有了孩子，這些人會跟你一起分享人生，媽媽的角色就會逐漸淡去，但是你會從這些人當中，得到不同的快樂，這些一樣是真的，即使無法取代，但卻跟你以前跟媽媽的快樂一樣的真。

那不是取代，那是不同，但一樣快樂。

任何人都是不能取代的，就像是你未來的孩子不能取代你媽一樣。因此，我贊同你的看法，目前可能還不適合有孩子，孩子不能為你解決寂寞，甚至可能會讓你更寂寞。忙不能解決問題，只會讓情感不斷壓抑，而壓抑的結果就是帶來崩潰。更何況，當你的情感投射到孩子身上，難道你要把孩子當媽媽一樣照顧嗎？其實，我擔心的是你生活的空虛，而不是媽媽離開以後的悲傷。畢竟悲傷會隨著時間而治癒，但是空虛無藥醫，孩子不能填補你的空虛，只會製造比空虛還空虛的故事，因為你會害了他，畢竟沒人想當替代品。如果，你媽媽能讓你不寂寞，就像孩子的「功能」一樣，是不是代表即使結婚以後，你還是寂寞的？如果你是男孩，可能會被認為是「媽寶」呢！

呂秋遠建議女事主在未來一年內，盡量讓自己放空，不要急著擺脫悲傷，順其自然地接受母親的離去。（電影《百日告別》劇照）

釋放悲傷情緒

你現在應該要做的事情，不是站起來往前走，而是讓自己真正的放空，去真實體會失去媽媽的心情，不要壓抑，但也不要放棄。想哭就哭、想念就念，慢慢的，她會像重複傳真的感熱紙一樣，字跡逐漸的模糊，但是永遠存留在你的心中。你會記得這個生命中最重要的人，但是不再為她失魂落魄。只是如果你不願意與你現在的情緒相處，而是盡力想甩掉這個情緒，情緒不會走，只會一直咬住你的尾巴，讓你前後失據，而覺得人生卡關。

真的還過不去，就找個心理諮商師聊聊，她會給你更專業的建議。而我覺得，一年內的卡關都還是正常的，我只擔心你把這件事看成無可救藥，讓關心你的人擔心了。往後你還有無數的花開花落，對於這次的花落，好好的感受，不要急著擺脫，那天終究會到來。

媽媽需要你懷念她，但也需要你忘掉她。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）