懲罰妻子酗酒拒絕性交　烏干達男夢中被切掉下體褲子一片紅

烏干達上月發生一宗駭人聽聞的家庭暴力案件！一名長年飽受家暴的男子，因不滿妻子長期酗酒，日前妻子喝至爛醉後回家要求性交，丈夫斷然拒絕，結果他睡覺時被對方狠狠切掉下體。男子感到極度疼痛，驚醒後發現褲子一片紅，隨即報警送院救治。當地警方正在調查案件，並通緝在逃妻子。

該名烏干達男子因為拒絕妻子的性要求，被對方切掉下體。（資料圖片）

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被砍掉下體的46歲男子奧卡（Moses Okot）來自烏干達阿帕克區（Apac District），是一名農民。上月30日，奧卡打獵後晚上7時許回家，當時其35歲妻子亞辛（Beatrice Acen）還沒有回來。奧卡吃過女兒替準備的晚飯後，便到床上睡覺。

直至晚上10時許，亞辛喝醉酒回家，大叫要奧卡開門。奧卡開門讓妻子入屋後，她嚷着要求與奧卡性交，可是奧卡覺得亞辛喝太多酒，決定拒絕她的性要求，以作懲罰。他說：「作為一個男人，我不能再容忍下去，所以我拒絕她的要求，希望她會改過。」

奧卡回到床上睡覺沒一會兒後，他感到下體極度疼痛，驚醒後竟發現妻子將他的下體切走了，褲子一片紅，最後奧卡被送到該區一間醫院。兩人所住村莊的村長表透露，奧卡與妻子已結婚10年，共同育有5名子女，奧卡非首次受到暴力對待。

村長續指，去年亞辛曾打斷過奧卡的鎖骨，與今次一樣她行兇後逃去。村長又提到，當地的家暴事件十分多，認為因為當地女性與男性一樣喝很多酒。

（每日郵報）