阿叔尷尬買偉哥　慘被店鋪員工大聲「唱通街」　高登網民：好賤呀

男人最尷尬時刻莫過於走入店內買情趣用品，近日有高登網民撰文，表示於一連鎖個人護理用品店遇到有大叔買偉哥，他向店員解釋早已打電話留貨，本來想快手付款走人。豈料店員竟大聲稱因為昨日收舖前仍未見人取貨，於是已放回貨架，令全場客人都知道大叔要買偉哥，非常尷尬。不少網民亦同情大叔的遭遇，批評「班店員冇人性」、「好賤呀」。

店員見狀即帶大叔到貨架，又詢問是要哪款偉哥，大叔感覺自己被耍，隨即惱羞成怒。（資料圖片）

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該網民於高登討論區撰文，稱近日到連鎖個人護理用品店購買現金卷，付款期間遇到一名大叔走到櫃檯前，向店員表示曾打電話留貨，對方詢問何時致電，大叔則面有難色地稱是昨日的事。

樓主近日到連鎖個人護理用品店購買現金卷，付款期間遇到一大叔走到櫃檯前，又向店員表示曾打電話留貨。（高登討論區圖片）

詎料另一店員聽到後，即大聲稱：「噚日係有人打嚟留咗2盒威猛X（偉哥），不過到收工嗰陣都無人嚟攞，擺返咗出貨架啦。」全場客人得悉大叔來買偉哥後，都紛紛望向他，場面一度尷尬。

網民表示非常同情大叔的遭遇↓↓

在收銀櫃檯的店員亦心感託異，於是詢問該同事：「電話你聽㗎？」對方即答：「老細聽㗎。」店員見狀即帶大叔到貨架，又詢問是要哪款偉哥，大叔感覺自己被耍，隨即惱羞成怒：「咪話要日本嗰隻威猛X呀，X你！」

目擊事件的樓主對大叔的遭遇亦深感同情，「睇到我走嗰陣都覺得個阿叔慘」。不少網民亦表示店員對待客人的態度差劣，「真係好賤喎」、「他朝君體也相同呀」、「依家全世界都知阿叔舉唔起」、「店員冇乜道德囉」。

（高登討論區）