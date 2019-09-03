年幼子問「我是怎麼來」、升中女有煩惱　台媽疑難原來好易解決？

有三個問題想請律師給意見。 1：我兒子從幼兒園小班開始就問我：「我是怎麼來的？」問到現在已經大班了，我還是不知道該如何回答他。 2：我大女兒目前是小六生，班級是體育班，也是學校排球隊，不久之後便要讀國中了，在這小學階段，她的成績一直是班上前五名，問題來了，她對於未來要不要繼續讀體育班，陷入了兩難，想繼續的原因是可以有更多元的選擇和發展，不想繼續的原因是她覺得要操體能很累。因為她天秤座龜毛的個性所以我給的建議她總是不滿意。 3：我女兒風向星座的班導，他從小五開始，每當我工作忙碌必須加班時就會幫我載女兒回家。一開始的時候我有婉拒他，但他就是很堅持，現在問題來了，快畢業了，他開始呈現出憂鬱和失落的狀態了，我早就告訴過他，這樣載久了畢業你會捨不得，當時他就不聽我說的。面對他的憂鬱和失落應該如何處理？

台灣有媽媽分別就3名子女的教育問題，請教律師呂秋遠的意見。（示意圖，《墊底辣妹》劇照）

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位地方媽媽，關於你的問題，原本不想公開回答，但因為這涉及性別平權問題，我還是把我的想法跟你與大家分享：

第一個問題，我不知道為什麼你花了兩年，還不知道如何回答大班的小孩。

「媽媽，我是怎麼來的？」

你這時候應該心裡很興奮，太好了，這天終於來了。然後故做鎮定的回答他：「你怎麼來的？當然是石頭蹦出來的。」

石頭！你當他是孫悟空嗎？錯！再來一次。

「你怎麼來的？當然是撿來的。」

撿來的？你最好路邊可以撿到小孩。你不知道我以前就是這樣被媽媽傷害過嗎？

「你怎麼來的？當然是爸爸跟媽媽性交，媽媽受孕以後，花了十個月生下你。」

這答案勉強可以，但是要看小孩年齡而定，因為小班的孩子可能不知道性交，你可以婉轉一點。但是，你還是得要老實跟他說，這是一種正常的生理現象。你不認真說，他就會無從獲得正確的觀念。我不知道這個答案有何難以啟齒之處，但是，對性避諱，只會讓孩子覺得更好奇。如果給他錯誤的答案，他以後可能會以為牽手就能懷孕。

呂秋遠指，女事主不妨對就讀幼稚園的兒子，婉轉交待他是由父母性交、受孕的結果。（示意圖，資料圖片)

第二個問題，我必須澄清很多點。首先，你才龜毛，全家都龜毛。天秤座只是想了多一點，哪裡會龜毛？而且，讀體育班並不會有更多元的選擇，因為每個人都只有24小時，把多數時間花在鍛鍊體育技能上，就會少了點時間學習其他課題，包括音樂班、美術班、體育班都是如此。換句話說，如果她真的選擇體育班，往後念書的時間或許會相對少，選擇的道路可能就會著重在體育方面。最後，不要這麼早就要她選擇人生，除非她對於體育非常有興趣與天分，否則把體育當興趣，會比把體育當職業要好。把體育當作職業，不只要天分、持續的練習，還要很有腦。

第三個問題，是我最在意的點。為什麼你會讓學校老師載你女兒回家？他有義務嗎？你有補貼他薪水嗎？基本上，班導只負責帶好班級，為什麼要負責帶你女兒？所以你把女兒理所當然的交給他，他當然義無反顧的放感情。他堅持送你女兒回家，你就順水推舟讓他送，這會不會太隨便？老師欠你的嗎？如果沒有，你覺得他會想要什麼？

呂秋遠續指，女事主與其擔心老師會因女兒畢業而失落，不如思考對方會否在接送過程中，與其女兒發展超越教學以外的關係。（示意圖，《墊底辣妹》劇照）

再者，你一點都不擔心你女兒跟他之間的「交情」，卻擔心他「憂鬱和失落」，這著實讓我覺得訝異。當你發現老師與你女兒已經有超越教學以外關係的時候，就應該主動制止與關心，怎麼會還想要擔心他的失落？你現在應該思考的兩個問題是，第一，他跟女兒有沒有其他「特殊關係」。第二，對於他先前無償載你女兒回家，是不是應該「適當」的感謝他？

至於老師的憂鬱與失落，這跟風向星座無關（而且你為什麼會知道老師是風向星座？）但是跟性別平權教育有關，謝謝。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）