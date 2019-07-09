麥當勞員工跌油杯執起照用　經理否認　網民：望住都仲講大話

俗語話「大菌食細菌，細菌當補品」，外出食飯真可無視衛生問題？有網民網上批評日前於快餐店目擊員工炸薯條時，不慎把盛載炸油的杯掉在地上，員工洗也沒洗拿上手繼續用。他即時向經理投訴，沒料對方「擘大眼講大話」否認，令他非常憤怒。事主嬲爆，但其他網民卻指僅小事一椿，「出面食嘢係咁㗎啦」、「其他餐廳仲污糟，你唔知啫」。

樓主指當時突然聽到廚房跌東西的聲音，遂望過去就發現一位在炸薯條的男員工不慎把盛載炸油的杯掉在地上。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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該男網民於fb群組「巴打絲打Facebook Club」撰文，表示昨早光顧荔枝角宇晴匯麥當勞，買早餐付款後在一旁等待取餐。樓主稱突然聽到廚房發出跌嘢聲，一望即見炸薯條的男員工不慎把盛載炸油的杯掉在地上，他目擊該員工彎身執起油杯，沒清洗就繼續潷油炸薯條。

之後該員工彎身執起油杯，但在沒清洗的情況下繼續潷油炸薯條。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

樓主指他即時向站在一旁的女經理投訴，對方稱會跟進，惟其後竟向樓主稱：「佢跌落地嗰陣已經用完，無再擺落去用。」樓主大感震驚：「全程望住都仲可以講大話，我今個星期就唔會再食，亦都唔知會幾耐換一次油。」

網民批評樓主大驚小怪！↓↓

網民獲知事件後，不少人認為樓主小事化大，「第一次食快餐咩，預咗係咁啦」、「其實好多茶記仲污糟」、「出面食嘢係食細菌㗎啦」。樓主反駁：「平時佢匿係廚房點整我睇唔到當唔知，但係今次我親眼睇到。唔該大家唔好將一啲錯嘅事合理化！」

樓主反駁網民「預咗啦」的說法，批集非成是態度要不得！

樓主續指：「就係因為你哋啲人因為平、人工低、人客多單多就覺得可以連最基本衛生都可以無，所以啲做飲食嘅咪無進步，知識水平同衛生水平越嚟越低囉！所有人一齊做錯事做就代表啱呀？」

部分網民認同樓主講法，「出街食真係要小心，唔係話忍吓就算」、「見到真係要出聲呀，食落肚嘅嘢緊張啲好」。

麥當勞及後回覆《香港01》指，接到顧客意見後已即時作出跟進，經了解後，確認該名正在換油的員工並沒有把掉在地上的量杯再次使用。餐廳廚房使用的工具每日均會定時消毒。他們表明麥當勞非常重視食物安全及品質，嚴格執行既定衛生程序，確保餐廳符合衛生與清潔標準。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）