【DSE放榜】指狀元想從醫係好事　十優麥明詩論理想：如水般調節

中學DSE文憑試放榜，今屆共有12名考生為7科5**狀元，不少狀元都稱希望留港讀醫，這個答案猶如每屆狀元的標準答案，「十優港姐」麥明詩（Louisa）認為香港工種選擇少，狀元做醫生係好事，欣賞學生有助人的心。當年她這名十優女狀元受訪稱希望加入政府任高官甚至女特首的，Louisa指當時出發點正確，惟事隔多年後明白人的理想應如「水」般隨年齡同環境改變，勉勵考生不論成績好壞，總能為社會做好事。

中學DSE文憑試今日放榜，歷屆不少狀元也希望從醫。（資料圖片）

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歷屆不少狀元希望攻讀醫生或法律等「神科」，今屆亦有多名狀元稱想讀醫。「十優港姐」麥明詩接受《香港01》訪問時表示，香港公立醫院醫生不足，有考生願意從醫「未嘗唔係一件好事」，欣賞他們有樂於助人及社會的心。她解釋從宏觀角度，香港的職業多樣式偏低，「科研、工程、科技等嘅工作唔多」，基本上考生出路選擇不多，故狀元選擇從醫非常合理。

「十優港姐」麥明詩當年接受訪問時，曾表示想加入政府任高官。（麥明詩FB圖片）

近日修訂《逃犯條例》引起爭議，特首林鄭女娥被批出賣香港，當年放榜後受訪時稱希望加入政府任高官，被指想做女特首的Louisa，強調當年出發點是希望改善香港政策，例如做議員等，澄清從未提過想做特首，「當時有記者問我，『咁會唔會想做特首？』我答佢，『有得做冇話唔做嘅』」詎料最後卻被報道成想做特首，她強調只是誤會一場。

麥明詩昨晚在fb勉勵今屆考生。（麥明詩fb截圖）

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事隔多年後，她仍認同自己當年的出發點，「始終想改善政策都要靠政府推行」，雖然最後未有加入政府，但她到劍橋攻讀法律也是想了解社會及接觸不同層面。問到如果再給一次機會，可會有不一樣答案時，她認為不需要回頭批評，但長大後亦了解自己性格不適合從政，「對加入政府呢個講法有啲保留」，Louisa又稱雖然做人要有夢想，惟理想應如「水」般，「隨時年齡同環境改變」，遇到不同機遇也可以調節生活。

對於新一屆DSE考生，她亦在facebook發文勉勵大家不論成績好壞，「我們都能為社會做好事。而這才是最重要的」，並標籤「results don’t define you」。