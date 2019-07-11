菲律賓3歲女童命喪「掃毒戰」　官形容「附帶傷亡」惹民眾不滿

來自菲律賓黎剎省（Rizal）年僅3歲的女孩烏皮娜（Myca Ulpina），上月29日在警方一場掃毒行動中喪生，成為菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）三年來打擊毒販行動中最年輕的遇難者，然而當局卻宣稱她的死只是掃毒戰中的「附帶傷亡」（collateral damage），結果引發民眾不滿。

菲律賓警方表示，由於當日烏皮娜的父親雷納托（Renato）拒捕，又先向警方開火，甚至把烏皮娜當成人肉盾牌，才導致悲劇發生，而那些有份參與行動的警員現已被停職，並將進行獨立公正的調查，以查明她到底死於誰人的槍下。

曾經策劃過類似突擊行動的參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa）上周四（4日）回應烏皮娜的死，稱「附帶傷亡」是不可避免的，「我們活在一個不完美的世界，試問一名警官會想對小孩開槍嗎？永不想，因為他們自己亦有兒女，然而行動中還是發生了糟糕的事。」

烏皮娜的家人周二（9日）為她舉行喪禮，當天大約有60人出席。（Getty Image圖片）

烏皮娜的母親則反駁此說法，指根本沒有人把小孩當盾牌，事發時她們一家人正在睡覺，但警方卻在沒有搜查令的情況下強行闖入家中，而無辜的烏皮娜就剛好被一顆流彈擊中，最後傷重不治。她難過地說，「我的女兒才不是甚麼附帶傷亡。」

烏皮娜的家人周二（9日）為她舉行喪禮，當天大約有60人出席，大部分人都身穿寫有「還烏皮娜公義」和「停止攻擊窮人」的T恤。牧師比利亞努埃瓦（Flavie Villanueva）表示，「我已經記不得我為多少名緝毒戰的受害人主持過彌撒，但我發現一件事，那就是從來沒有人反抗過。對不起，烏皮娜，因為我無法保護你。對不起，你出生在一個窮人被針對，及殺戮猖獗的年代。很遺憾，他們說你只是附帶傷亡。」

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菲律賓總統杜特爾特上台後曾揚言會展開掃毒戰爭（Drug War），其鐵腕掃毒的政策在過去三年來已經造成約6600人死亡。當地有異議人士稱，政府主導的掃毒行動太血腥，加上執法過程欠透明，因此實際死亡數字接近2.7萬，而警方的行動亦令貧民區人心惶惶。

超過20個國家周四（4日）向聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）提交決議，要求處理菲律賓掃毒行動的人權危機。曾經患有毒癮的比利亞努埃瓦對此表示支持，認為全因杜特爾特和警察「把自己當成上帝」，才會導致類似悲劇不斷發生。