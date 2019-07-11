對面樓亮起螢光紫燈惹遐想　網民競猜房間用途：撳下佢鐘仔？

想家中有個人風格，可以選擇安裝有色燈光，更可增添情趣！近日就有網民發現，對面大廈的房間亮起「螢光紫色」的燈，禁不住幻想房間的用途，引起網民熱議。有人猜該燈飾是神檯燈、有人笑言像「一樓一」、有人則指現時市面上不少變色LED燈膽，可能戶主只是想轉氣氛。

有網民拍攝到，對面樓的房間亮起「螢光紫色」的燈光。（facebook群組「on9仔女同盟會」圖片）

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該名網民於fb群組「on9仔女同盟會」上傳相片並留言：「這燈光......難道......」。從相中可見，對面大樓的鄰居亮起了狂野的「螢光紫色」燈光，與旁邊其他單位的白色、黃色燈光造成明顯對比。

特別的螢光紫引網民遐想。（facebook群組「on9仔女同盟會」圖片）

帖文引網民熱議，有人就笑指像「一樓一」、「撳下佢鐘仔」；有人估計是家中的神檯燈；有人則認為是魚缸的全光譜LED燈。有網民就開玩笑，叫樓主「過去敲門試下」，又指可能是「娜娜間房」。

不少網民留言表示已見怪不怪，「好多年前已經有」、「對上幾層有個單位都係咁嘅光，不過係藍色」；有網民指市面上有很多有色LED燈，「我屋企個 IKEA 燈泡都變到呢隻色」，認為偶爾轉下顏色是情趣。

（fb群組「on9仔女同盟會」）