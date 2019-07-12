八達通竟然會自爆？　隔離身份證都凹埋　如被煙頭燙過嚇死卡主

世事沒有最靈異只有更靈異，有網民稱放在身上的八達通竟會自爆！這名黑仔網民於facebook上載相片，稱與身份證同放的八達通無端自爆，部分位置出現燒焦痕迹，更令相鄰的身份證也有位置凹陷，非常誇張。不少網民留言估計八達通自爆之謎，「第一次聽omg」、「嘩，爆達通」、「係咪有尿袋擺喺附近呀」。《香港01》向八達通有限公司作出查詢，現正等候回覆。

樓主表示自己放在身上的八達通竟然在不明情況下自爆，可見近右上方的位置有一燒焦的圓形部分，猶如被煙頭燙過。（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」圖片）

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這名網民於fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」發布相片，表示自己放在身上的八達通竟然在不明情況下自爆。相中可見，八達通近右上方的位置有一燒焦的圓形部分，猶如被煙頭燙過。

放在八達通旁邊的身份證亦遭殃，樓主名字的第2及3個字中間因此有小凹陷，令他大惑不解：「請問大家有冇聽過八達通卡會自爆或一邊張chip會燒焦？」

不少網民表示第一次見，稱非常驚奇↓↓

不少網民認為整件事不可思議，又研究「謎之自爆原因」。部分網民笑言：「你拎上電磁爐煎？」、「02事件，快打上恐怖熱線！」、「你有冇畀電電過？可能有超能力喎。」、「八達通爆炸omg」。

樓主解釋自己當時並無使用充電器或其他電子產品，又指八達通其實事後亦能正常使用，所以最後也沒多理會。

入境署回覆《香港01》指，對於是否需要更換身份證，其實單憑相片難以一概而論，但他們解釋，如果使用上有問題，建議事主親身去換證中心詢問職員，或直接申請作更換。

《香港01》向八達通有限公司作出查詢，現正等候回覆。

（fb群組「馬鞍山之友 MOSers (Since 2014)」）