「請求大家救救我吧！」內地裴姓網紅妝後如韓國女星朴信惠，有不少粉絲，或因而惹來性騷擾，她指被一男子威脅家人及其安全，狂收滋擾電話，惟報警也沒用，警方指男子沒拿刀到其家門殺她也做不了什麼，絕望下轉到網上拍片哭訴「難道要我被強姦了才行嗎！」，請求大眾助她脫離困境。有網民同情其遭遇，亦有人質疑她是把早前追究她賣假貨的男子說成騷擾男，整件事只是炒作。

裴女在微博有不少粉絲，她妝後照片激似朴信惠。（微博圖片）

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裴姓網紅的最新哭訴片段在網上瘋傳，昨日上載即被轉發逾20萬次，她指今年1月至今被一名男子騷擾半年，對方不停致電，稱會到其家對其不利，又到處說是他男朋友再叫他人致電騷擾她，令她不勝其擾。

她指2月時曾報警，惟警方連其資料也沒留就稱幫不了忙趕她走，對方稱什麼也沒發生故不能報警。裴女指報警無望下她在網上公開事件，即時收到其所住地區警方聯絡稱要好好談，成功筆錄備案。

當地警方表示已介入調查。（網頁截圖）

其後安靜了一會，近日又再接到恐怖男電話，她大感害怕再找警察，對方只稱已立案，揚言「他沒有拿刀到你定門口殺你我們都沒有辦法做什麼」，令她大感崩潰。

在微博有眾多粉絲的裴女，妝後激似朴信惠，與哭訴片如兩個人。

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「真的，報警以後警察除了掛斷我的求助電話就沒有任何消息了，這個男人還是不斷的騷擾，到底要我怎麽樣才行？」她更絕望稱現反希望男子向她做什麼不利的事，「不然是不是躲在陰暗處的他永遠得不到懲罰」。

有網民稱裴女妝前如彭丹，妝後如韓星。

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她在片段中狂哭，公開質問警方「要等到強姦了我才行嗎？」、「你們就自以為是什麼都不會發生嗎？」裴女更透露恐怖男其實早已威脅會找人讓其父母不得安寧，甚至稱會打死她，她稱實在受不了，只希望社會大眾可以幫幫她。

雖有不少女網民大有同感，認為明知道誰騷擾自己，惟沒有實質傷害就不會得到協助很有問題，惟也有的人認為裴女早前涉及賣假貨，質疑她是轉移視線把追究賣假貨者說成騷擾男，又認為過去半年觀其微博，不覺她有何異樣。

事件鬧大後，裴女居住地警方表示已介入調查，稱如有消息將作發布。