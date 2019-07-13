香港有搬貨羅拉，台灣也有個美女拖車司機，她日前穿上短褲，一走入餐廳即吸引全場注視，當她自以為「無敵神正」洋洋得意時，卻發現讓人超尷尬真相，原來大家定睛看的是其腿上因工作沾上的黑油迹，而非其自傲的修長美腿，她的自嘲式分享，引來網民爆笑。

香港有搬貨羅拉，台灣也有拖車女神，而且她為人幽默，引來不少網民追蹤其動向。（錢雅婷fb）。

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這名姓錢的台灣拖車小姐姐，長髮加大眼，加上甚懂打扮，被讚是拖車界女神，她日前工作從屏東北上台中，途中吃午餐時，卻發生令她極為尷尬的一幕。

「小姐姐我無敵神正，一件黑色熱褲，隨便配個上衣搭配我白皙白筍的雙腿，️一頭長髮，搖擺的走進休息站準備午餐！姐到那都是焦點！大家一直看著我....」成為全餐廳的焦點，拖車女神笑言要即時故作鎮定，買餐後施施然返回坐位，沒料低頭，才發現大家看着她的真正原因。

不少人讚拖車女神可柔可剛，而且為人幽默。

原來她雪白的小腿上，不知何時沾上了工作的黑油，污迹甚為明顯，令她慘呼「我的豬腳怎麼變這樣啦」，她也自我取笑，標籤中改造周星馳電影《少林足球》中的經典對白，稱「身為一個專業拖車司機」、「葛到黑油是很正常的」，不少網民都佩服她的幽默，瘋狂爆笑停不了。