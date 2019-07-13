連儂場進化成「撐警陳百牆」　貼長輩圖撐設獨立調查委員會

「連儂牆」在社區遍地開花，而且不斷進化，港島杏花邨更出現最新式的「陳百牆」！撐警藝人陳百祥（阿叻）日前到警察總部為警員打氣，稱對警員於艱難時間及屈辱情況下保持專業精神感佩服，「我同所有正常嘅市民都會繼續支持你哋」。事隔數天，杏花邨即出現「撐警陳百牆」，更貼出多張網民製作的「長輩圖」，全力支持還警方清白，促請成立獨立調查委員會等訊息，網民紛紛響應「讚同請分享」，又指「好人一生平安」。

杏花新邨出現「撐警陳百牆」，更貼出多張網民製作的「長輩圖」。（陳志全fb圖片）

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人民力量立法會議員陳志全今早（13日）在facebook分享照片，只見在杏花邨馬路旁的欄杆貼上一塊寫着「撐警陳百牆」的白板，上面貼有數張網民製作的簡體字「長輩圖」，包括「還警方清白，全力支持成立獨立調查委員會」等。陳志全在帖文表示「連儂牆精神發揚光大，遍地開花！繼『X家牆」後，有『陳百牆』」。

網民爆笑大讚「撐警陳百牆」有心思，紛紛稱「真心覺得超一流」，又呼籲大家「讚同請分享」；有人指「陳百牆」以白色為背景很有意思，稱「咁咪好囉，全港連儂不分顏色、種族、宗教、語言、政見、各抒己見」，更有人認為應將「陳百牆」推廣至全港，繼續發揚光大，有人則建議「要整返張『鍾震圖』喎」。

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