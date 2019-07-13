應采兒指孕婦應棄養貓狗惹爭議　研究：寵物毛令哮喘整體風險下降

養寵物是對生命的承諾，但部分媽媽懷孕後會棄養，認為孩子可能感染疾病，以及避免孩子對寵物過敏。藝人陳小春的太太應采兒近日在內地真人騷《新生日記》中，指懷孕時應把寵物「絕對送走」，因小朋友容易對寵物毛過敏形成氣喘。 應采兒的棄養寵物言論在網上引起爭議，有人批評她誤導觀眾，提出現時並無科學研究證實寵物毛會惹人過敏或致氣喘；而外國早有研究指，養寵物反而可減低哮喘風險，而人寵共處本無問題，只需注意生活習慣，保持家居衛生，就可以避免疾病叢生。

應采兒在節目上指懷孕時應把寵物送走，因小朋友容易對寵物毛過敏形成哮喘，因此要「絕對送走」。（內地真人騷《新生日記》截圖）

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內地真人騷《新生日記》的最新一集請來4位明星準媽媽分享心得，內地藝人馬劍越表示，原在家中養有兩隻貓及一隻狗，而其媽媽來到家中後，便指他倆夫婦懶於打掃，搞得整間屋都是毛，又指雖然不捨得，但為了將來小孩，仍要忍痛把寵物送走。

愛寵的馬劍越當然不捨得，惟主持節目的應采兒卻贊成把貓送走，她說：「等小孩子出生了以後過敏，呼吸困難她就知道了，絕對送走，貓的毛比狗的毛細，貓的毛很容易引起氣喘、鼻炎，而且小朋友沒有鼻毛，等小孩子不舒服，她會哭著把牠送走。」

不少網民都反對應采兒的「寵物毛致孩子氣喘及鼻炎」的言論，批評她沒常識，又指她不負責任，「國內國外孕婦養貓、養狗大有人在，生下的寶寶也身心健康」，一石激起千重浪，孕婦應否續養貓狗在網上掀起討論浪潮。

據《Journal of Allergy and Clinical Immunology》在丹麥哥本哈根大學(University of Copenhagen)刊登的最新發表內容，正正與「寵物毛致氣喘論」相反，更指早期接觸過敏原反而可能避免相關症狀發生。

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研究實驗顯示，對於一些哮喘基因低風險的兒童來說，暴露在有貓咪的環境，對哮喘（asthma）發生風險無顯著差別；然而有高風險哮喘基因的兒童，當暴露於有貓咪的環境中時，卻能令其哮喘整體風險下降。

藝人陳豪的太太陳茵媺和陳柏宇夫婦，過去亦曾被指因懷孕而棄養寵物，其後陳茵媺澄清指，她因懷孕後要停服抗敏藥，故把3隻貓轉交朋友照顧，稱待孩子戒奶後便把毛孩接回家；而陳柏宇則澄清，家中的狗因有行為問題，因怕小孩被咬傷而暫時送走，數個月後已把狗狗接回家中，棄養只是一場誤會。

不少藝人則表明懷孕至生孩子都絕不棄養毛孩，港姐冠軍葉翠翠就曾表示，主人不應輕易棄養，只需注意生活習慣，保持家居衛生，勤梳毛清理毛髮，便可以避免出現敏感。