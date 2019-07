應采兒指孕婦應棄養貓狗惹爭議　研究：寵物毛令哮喘整體風險下降

養寵物是對生命的承諾,但部分媽媽懷孕後會棄養,認為孩子可能感染疾病,以及避免孩子對寵物過敏。藝人陳小春的太太應采兒近日在內地真人騷《新生日記》中,指懷孕時應把寵物「絕對送走」,因小朋友容易對寵物毛過敏形成氣喘。 應采兒的棄養寵物言論在網上引起爭議,有人批評她誤導觀眾,提出現時並無科學研究證實寵物毛會惹人過敏或致氣喘;而外國早有研究指,養寵物反而可減低哮喘風險,而人寵共處本無問題,只需注意生活習慣,保持家居衛生,就可以避免疾病叢生。

應采兒在節目上指懷孕時應把寵物送走,因小朋友容易對寵物毛過敏形成哮喘,因此要「絕對送走」。(內地真人騷《新生日記》截圖)

+ 7 + 6 + 5

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

內地真人騷《新生日記》的最新一集請來4位明星準媽媽分享心得,內地藝人馬劍越表示,原在家中養有兩隻貓及一隻狗,而其媽媽來到家中後,便指他倆夫婦懶於打掃,搞得整間屋都是毛,又指雖然不捨得,但為了將來小孩,仍要忍痛把寵物送走。

愛寵的馬劍越當然不捨得,惟主持節目的應采兒卻贊成把貓送走,她說:「等小孩子出生了以後過敏,呼吸困難她就知道了,絕對送走,貓的毛比狗的毛細,貓的毛很容易引起氣喘、鼻炎,而且小朋友沒有鼻毛,等小孩子不舒服,她會哭著把牠送走。」

不少網民都反對應采兒的「寵物毛致孩子氣喘及鼻炎」的言論,批評她沒常識,又指她不負責任,「國內國外孕婦養貓、養狗大有人在,生下的寶寶也身心健康」,一石激起千重浪,孕婦應否續養貓狗在網上掀起討論浪潮。

據《Journal of Allergy and Clinical Immunology》在丹麥哥本哈根大學(University of Copenhagen)刊登的最新發表內容,正正與「寵物毛致氣喘論」相反,更指早期接觸過敏原反而可能避免相關症狀發生。

+ 2

研究實驗顯示,對於一些哮喘基因低風險的兒童來說,暴露在有貓咪的環境,對哮喘(asthma)發生風險無顯著差別;然而有高風險哮喘基因的兒童,當暴露於有貓咪的環境中時,卻能令其哮喘整體風險下降。

藝人陳豪的太太陳茵媺和陳柏宇夫婦,過去亦曾被指因懷孕而棄養寵物,其後陳茵媺澄清指,她因懷孕後要停服抗敏藥,故把3隻貓轉交朋友照顧,稱待孩子戒奶後便把毛孩接回家;而陳柏宇則澄清,家中的狗因有行為問題,因怕小孩被咬傷而暫時送走,數個月後已把狗狗接回家中,棄養只是一場誤會。

不少藝人則表明懷孕至生孩子都絕不棄養毛孩,港姐冠軍葉翠翠就曾表示,主人不應輕易棄養,只需注意生活習慣,保持家居衛生,勤梳毛清理毛髮,便可以避免出現敏感。