留美博士上錯高鐵　拉緊急掣停車致全車延誤　網民：高學歷低素質

高學歷代表行為較文明？日前杭州東站一名男子因上錯列車，竟按下車上的緊急制動按鈕，令全車人陪他延遲了6分鐘，事後，當局發現男子是清華大學畢業生，並在美國讀博士。

該名姓李的男子在7月12日坐高鐵，本來打算乘坐G1337次列車從上海虹橋站去往嘉興南站，但誤上了G7325次的列車。（微博圖片）

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該名李姓男子在7月12日坐高鐵，本來打算乘坐G1337次列車從上海虹橋站去往嘉興南站，但誤上了G7325次的列車，上車後才發現自己坐錯車了。此時車門已關，李竟按下車上的緊急制動按鈕，令列車臨時停車，導致延誤6分鐘，影響後續列車的運行。

根據《鐵路安全管理條例》，擅自移動鐵路線路上的機車車輛，或者擅自開啟列車車門、違規操縱列車緊急制動設備，均屬危害鐵路安全的行為。違者將由公安機關責令改正，對個人處500元以上2000元以下的罰款。事後民警隨即查問李男，最後他被罰款1000元人民幣（約1,155港元）。

公安也透露，男子是清華大學畢業生，其後到美國攻讀博士。警方提醒，列車緊急制動按鈕是在重大情況下使用，如果乘錯列車，可盡快跟列車工作人員聯繫，嚴禁私自觸碰列車緊急制動按鈕，影響列車行車安全，違者將依法處以行政處罰，造成嚴重後果者將承擔刑事責任。

事件引起不少網民熱議：

不少網民批評男子的行為自私，「太自私自利了」、「高學歷不是低素質的遮羞布」、「行為真配不上他的學歷」。

（綜合）